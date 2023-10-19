Подозреваемую в угоне машины каршеринга задержали в Москве

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По информации ведомства, 19-летняя жительница столицы обнаружила припаркованный на улице Авиаторов арендный автомобиль марки «Москвич», который оказался открытым. Она решила прокатиться на нем, но во время поездки не справилась с управлением и столкнулась с ограждением на улице Петра Непорожнего. После аварии девушка скрылась с места происшествия.

Сотрудники полиции оперативно нашли и задержали предполагаемую угонщицу. Против нее возбудили уголовное дело по статье 166 часть 1 и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве пьяный мужчина угнал «Газель» в районе Покровское-Стрешнево и попал в ДТП. Его быстро удалось найти.