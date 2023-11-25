Подозреваемую в убийстве собственных детей арестовали в Псковской области

Следователи возбудили против жительницы Великих Лук уголовное дело по двум статьям - об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего. Ее задержали.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет. Тела мальчиков женщина оставила в квартире в Великих Луках и переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.

Как выяснил «360», женщина вела разгульный образ жизни , жила на пособие, часто меняла партнеров и не появлялась дома. Об этом рассказала ее знакомая.

Родственник обвиняемой сообщил «360», что она может быть причастна и к смерти своего первого ребенка , который погиб при странных обстоятельствах восемь лет назад. По словам мужчины, на поминках его поразила хладнокровная реакция матери.

Он также рассказал, что родственники жаловались на нерадивую мать в органы опеки. Но, несмотря на алкогольную зависимость женщины, антисанитарию и ужасные условия жизни, детей оставили с ней.