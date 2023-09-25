Подозреваемую в попытке убийства сожителя арестовали в Москве

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По данным ведомства, 23 сентября 49-летняя женщина ударила ножом своего сожителя во время распития спиртного в квартире дома на Бакунинской улице. Мужчина сумел выбраться из дома, однако во дворе он потерял сознание. Пострадавшего пришлось госпитализировать, напавшую на него сожительницу задержали в тот же день.

«В суде женщина пояснила, что не согласна с предъявленным обвинением и просила не избирать ей меру пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что продолжают контролировать ход расследования дела.

Ранее в Серпухове объявили в розыск мужчину, который облил бензином и поджег свою бывшую сожительницу. По информации следователей, женщину отправили в больницу с серьезными ожогами.

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