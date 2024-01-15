15 января 2024, 13:49

Подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у пенсионерки задержали в Москве

РИА «Новости»
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Московская полиция задержала девушку, подозреваемую в хищении у пожилой женщины 600 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным полиции, 87-летней жительнице Москвы на улице Кубинке позвонила неизвестная, которая выдавала себя за сотрудницу пенсионного фонда. Мошенница сообщила пенсионерке о якобы предстоящей денежной реформе и необходимости заменить старые купюры на новые, а также предупредила о скором визите социального работника для помощи в обмене денег.

После этого к пожилой женщине под видом соцработника приехала девушка. Москвичка впустила ее в квартиру и предоставила свои сбережения для «обмена». Затем она отправились на кухню составить заявление. После чего пенсионерка обнаружила, что ни девушки, ни денег рядом уже нет.

Мошенницу удалось задержать. Ее заключили под стражу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ», - сообщили в МВД.

В декабре лжесотрудники Пенсионного фонда обманули двух москвичек на 2,4 миллиона рублей.

МВД РФ Кражи Москва
15 января 2024, 13:15
Подозреваемого в жестоком убийстве мужчины задержали в Чечне
РИА «Новости»
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В Чечне задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя села Воскресеновское. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Подозреваемый записал момент убийства на камеру, которую прикрепил к одежде. Кадры разлетелись в соцсетях. Судя по видео, 30-летний задержанный зашел во двор к жертве, поздоровался с ним и спросил про здоровье. Затем молодой мужчина сказал, что у него есть «подарок от брата» и несколько раз ударил пострадавшего ножом. На кадрах рядом в момент убийства стоял ребенок. Предположительно, мальчик - сын убитого.

«Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считаные минуты; 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», - подчеркнул Кадыров.

Следователям предстоит выяснить мотивы убийства. Глава Чечни поблагодарил министра внутренних дел республики Аслана Ирасханова и весь штат регионального МВД за профессионализм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Москве нашли тело женщины в строительном мешке. Подозреваемым в убийстве оказался мужчина, который отправился с жертвой на свидание. Он успел скрыться, уехав из России.

Уголовное дело Убийства Чечня Мужчины
15 января 2024, 12:02
Сотрудницу банка в Москве заподозрили в воровстве со счетов иностранных вкладчиков
РИА «Новости»
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Сотрудницу «Райффайзенбанка» в Москве заподозрили в воровстве небольших сумм со счетов клиентов. Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов, как правило, иностранных вкладчиков, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, полиция возбудила сразу несколько уголовных дел на 29-летнюю подозреваемую. По предварительной информации, она работала в филиале на Мичуринском проспекте в Москве. Девушка следовала определенной схеме: выпускала дополнительные банковские карты и привязывала их к счетам клиентов, а дальше распоряжалась этими деньгами.

Как правило, подозреваемая снимала денежные средства или оформляла заявления якобы от имени вкладчиков на перевод денег. Она переводила деньги не очень большими суммами, чтобы не вызвать подозрения. Сами потерпевшие клиенты ничего не знали об этих махинациях.

Так, предположительно, девушке удалось присвоить себе 277 тысяч рублей одного из иностранных клиентов. Среди других зафиксированных на данный момент случаев потерпевшие лишились от 40 до 100 тысяч рублей.

Схема вскрылась 10 января, когда представитель «Райффайзенбанка» сообщил полиции о краже денег со счетов клиентов. На данный момент общая сумма ущерба достигла приблизительно миллиона рублей.

Ранее мошенник под видом влюбленного американца выманил у москвички более двух миллионов рублей.

Уголовное дело Мошенничество Кражи Деньги Полиция Москва
15 января 2024, 11:21
Механизм ареста украденных в России активов предложили разработать в СК
РИА «Новости»
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СК России предлагает заняться разработкой механизма ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его оценке, пока международный розыск и арест преступных активов недостаточно регламентированы, сообщило РИА «Новости».

Бастрыкин обратил внимание, что иностранные компетентные органы зачастую могут исполнять запросы достаточно долго, иногда по несколько лет. За это время расследование уже могут завершить и направить дело в суд.

Причем, как подчеркнул глава СК, отсутствие ответа никак не мешает рассмотрению материалов дела в суде, однако право на возмещение ущерба остается нереализованным.

По его словам, если ответ компетентных органов придет после того, как дело рассмотрел суд, потребуется механизм, позволяющий определить порядок ареста имущества, которое заполучили преступным путем и вывезли за рубеж.

«В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе», - указал Бастрыкин.

Глава СК выразил уверенность в необходимости предусмотреть процедуру направления уполномоченным органом материалов в суд для решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования.

Россия Следственный комитет России
15 января 2024, 10:47
Подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве успел сбежать за границу
РИА «Новости»
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Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из московских многоэтажек, успел бежать из города за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, подозреваемый - 35-летний гражданин Узбекистана Шехназар Ишбаев - еще вечером 10 января вылетел из аэропорта Внуково на родину.

Погибшая познакомилась с убийцей в интернете, на сайте знакомств. На первое свидание новый кавалер позвал ее в подвал многоэтажки на 16-й Парковой улице. Оттуда женщина вечером 9 января прислала дочери свою геопозицию.

Спустя два дня ее тело нашли в этом помещении в строительном мешке. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее житель Турции сбросил девушку со скалы после отказа выйти за него замуж.

Убийства Преступления Москва

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