Подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у пенсионерки задержали в Москве

По данным полиции, 87-летней жительнице Москвы на улице Кубинке позвонила неизвестная, которая выдавала себя за сотрудницу пенсионного фонда. Мошенница сообщила пенсионерке о якобы предстоящей денежной реформе и необходимости заменить старые купюры на новые, а также предупредила о скором визите социального работника для помощи в обмене денег.

После этого к пожилой женщине под видом соцработника приехала девушка. Москвичка впустила ее в квартиру и предоставила свои сбережения для «обмена». Затем она отправились на кухню составить заявление. После чего пенсионерка обнаружила, что ни девушки, ни денег рядом уже нет.

Мошенницу удалось задержать. Ее заключили под стражу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ», - сообщили в МВД.

В декабре лжесотрудники Пенсионного фонда обманули двух москвичек на 2,4 миллиона рублей.