Подозреваемого в жестоком убийстве женщины в 2010 году задержали в Москве

По информации ведомства, 18 ноября 2010 года на территории возле гаражно-строительного кооператива на улице Фрязевской в Москве мужчины напали на женщину, чтобы отобрать у нее мобильный телефон. Они жестоко избили и изнасиловали пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователям удалось установить личность одного из подозреваемых и задержать его. Им оказался мужчина 1986 года рождения из Республики Таджикистан. Он признал свою вину.

Выяснилось, что он находился в столице с нарушением миграционного законодательства, поэтому на мужчину дополнительно составили административный протокол.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве у развлекательного заведения на востоке Москвы.