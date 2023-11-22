Подозреваемого в жестоком убийстве женщины 13 лет назад арестовали в Москве
Суд в Москве принял решение заключить под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины в 2010 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, которое привело к смерти пострадавшей, а также в разбое.
После задержания мужчина признал себя виновным в совершении этих преступлений.
По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку в ноябре 2010 года около железнодорожных путей на улице Фрязевской. Злоумышленники похитили сумку с имуществом женщины, после чего изнасиловали ее. Впоследствии соучастник преступления нанес пострадавшей несколько ударов палкой по голове, что привело к смерти жертвы.
В отношении соучастника инициировали отдельное уголовное дело, в настоящее время он находится в розыске.
Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве мужчины около развлекательного заведения на востоке столицы.