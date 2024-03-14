Подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин задержали в Дагестане
Полиция в Дагестане задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Мужчину доставили в отделение полиции. Сейчас оперативники устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемого поймали практически сразу - через пять часов после ЧП.
В среду, 13 марта, вечером в частном доме в селе Уллуая обнаружили тела двух женщин со множественными колото-разрезанными ранениями головы и туловища. По предварительной информации, травмы пенсионеркам нанесли топором.
Ранее дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд. Во время ссоры мужчина избил женщину, которая от ударов потеряла сознание и упала. Далее он увез ее, положив в багажник. В авто пенсионерка пришла в себя и позвонила дочери. Однако преступник все же позже добил ее топором.