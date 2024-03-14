14 марта 2024, 08:57

Подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин задержали в Дагестане

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полиция в Дагестане задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Мужчину доставили в отделение полиции. Сейчас оперативники устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемого поймали практически сразу - через пять часов после ЧП.

В среду, 13 марта, вечером в частном доме в селе Уллуая обнаружили тела двух женщин со множественными колото-разрезанными ранениями головы и туловища. По предварительной информации, травмы пенсионеркам нанесли топором.

Ранее дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд. Во время ссоры мужчина избил женщину, которая от ударов потеряла сознание и упала. Далее он увез ее, положив в багажник. В авто пенсионерка пришла в себя и позвонила дочери. Однако преступник все же позже добил ее топором.

Дагестан Убийства Пенсионеры Полиция
14 марта 2024, 09:11
Учитель информатики в Пензе сознался в отправке дикпика в чат школьниц
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Пензе возбудили уголовное дело о совращении малолетней и распространении порнографии. Учитель информатики сознался, что отправил фото своего полового органа в чат школьниц и имел с одной из учениц интимную близость, сообщил Telegram-канал Shot.

Преступление произошло летом 2023 года. Учитель информатики средней школы № 71 отдыхал на даче в садовом товариществе «Родник», наткнулся в интернете на Telegram-чат учащихся и отправил туда фото своих гениталий. Девочки пожаловались родителям, началось разбирательство.

После скандала стало известно о еще одном преступлении. Одна из выпускниц рассказала, что этот же педагог совратил ее в лаборантской. На тот момент девочке исполнилось 15 лет, она училась в восьмом классе.

Возбудили уголовное дело. Мужчина, по информации канала, сознался в совращении малолетней и распространении порнографии. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

В США учительницу приговорили к пяти годам условно за связь с 16-летним школьником. Виктория Фаулер, преподававшая математику, признала вину.

Уголовное дело Школы Пенза Педофилы Учителя
14 марта 2024, 08:58
Занявшуюся сексом с подростком учительницу в США приговорили к пяти годам условно
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд вынес приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Об этом сообщил телеканал KYTV.

По судебным протоколам, 30-летняя Виктория Фаулер признала вину по двум пунктам обвинения. Ее приговорили к пяти годам условно. Фаулер также должна встать на учет в реестре совершивших преступления против сексуальной независимости, сдать лицензию на преподавание и не контактировать с жертвой или другими учениками в школе.

Летом 2023 года у полиции появились снимки с телефона подростка, на которых учительница была без одежды. Во время беседы с оперативниками женщина признала, что вступала в интимные отношения с учеником, а также хранила в памяти телефона его личные фото. Она уточнила, что с 4 июля по 1 августа трижды занималась с учеником сексом.

Подросток, в свою очередь, добавил, что впервые вступил в сексуальную связь со своим педагогом еще 23 мая, а их последняя встреча была 26 августа в ее доме. Помимо этого, он указал, что направил женщине порядка 20 снимков своих гениталий.

Ранее в США 38-летнюю учительницу обвинили в растлении 12-летнего ученика. Сама женщина заявила, что беременна от мальчика.

США Суд Педофилы Приговоры Учителя Школьники
14 марта 2024, 08:11
Законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» накрыли в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Силовики задержали в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Радикалы по заданию военной разведки Украины присматривали места будущих терактов и планировали отравить гумпомощь военнослужащим в Донбассе, сообщило РИА «Новости».

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории города Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации „Русский добровольческий корпус“*», - сообщила пресс-служба ФСБ.

Четверо местных жителей придерживались праворадикальных взглядов и работали на Главное управление разведки Минобороны Украины. Они вели разведку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, присматривая цели будущих терактов на объектах инфраструктуры. Кроме того, подозреваемые планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты из гуманитарной помощи военным и жителям новых регионов России.

* Организация запрещена в России

Санкт-Петербург Терроризм ФСБ
14 марта 2024, 04:25
Уголовное дело завели на уральских школьников за секс с 11-летней девочкой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Восьмиклассников, которые занимались сексом с 11-летней школьницей, обвинили в изнасиловании. Следователи выяснили, что в групповом сексе участвовал еще один школьник. Об это сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще об одном участнике событий рассказали сами школьники во время профилактической беседы в полиции. Правоохранители передали информацию в Следственный комитет по Первоуральску, где против подростков завели уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь им грозит до шести лет колонии.

Ранее стало известно, что 11-летняя школьница из Первоуральска пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться групповым сексом. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Позже мать одного из участников встречи нашла порноролики в телефоне сына. Она обратилась в полицию, потребовав наказать младшую девочку за совращение подростка.

Уголовное дело Тюрьмы Школьники Изнасилования Секс Полиция Следственный комитет России

Новости по теме