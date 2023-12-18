Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в 1999 году арестовали в Петербурге

По данным следствия, в апреле 1999 года подозреваемый проник в квартиру на Придорожной аллее. Там он изнасиловал и задушил семилетнюю девочку, затем похитил игровую приставку и скрылся.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил», - сообщали в пресс-службе.

Мужчину заключили под стражу до 15 января 2024 года.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на юго-западе Москвы. Против него возбудили уголовное дело. Мужчина был другом семьи потерпевшей.

До этого по похожему делу в столице задержали еще одного подозреваемого. По версии следствия, он домогался до 13-летней девочки.