19 января 2025, 18:38

Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по столице.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подозреваемый в ночь с 18 на 19 декабря дважды ударил ножом свою знакомую рядом с домом на Кутузовском проспекте. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Мужчина после этого спрятал тело в припаркованный автомобиль.

Следователи столичного СК вместе с полицейскими в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что перед убийством мужчина 1994 года рождения вместе с погибшей распивал спиртные напитки.

Убийства Женщины Следственный комитет России Москва
19 января 2025, 01:36
После освобождения из колонии умер лидер чеховской ОПГ
РИА «Новости»
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В Чехове умер лидер местной ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов, приговоренный к 17 годам тюрьмы за хищение федеральных земель и вышедший на свободу по болезни. Об этом сообщил источник РБК.

Павлинов, известный в криминальных кругах как Коля с ударением на последнем слоге, провел последние дни в больнице. Сначала он перенес клиническую смерть, затем впал в кому и 17 января скончался.

Источник РБК сообщил, что лидер чеховской ОПГ имел целый букет заболеваний. Из-за этого в 2023 году он вышел из колонии строгого режима.

В начале 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам заключения. Группировка Павлинова, в которую вошли еще 12 человек, занималась хищением федеральных земель. За пять лет они незаконно получили право на девять участков и два здания стоимостью более 130 миллионов рублей. Расследованием дела занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Осенью в Миассе умер главарь банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Он скончался у себя дома, так как суд заменил арестанту тюремный срок на исправительные работы.

Преступления Тюрьмы
18 января 2025, 14:56
Названа общая стоимость арестованного имущества Моргенштерна
РИА «Новости»
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Минимальная стоимость арестованной недвижимости рэпера Алишера Моргенштерна* составила 74 миллиона рублей. Такой подсчет провел Telegram-канал Mash.

Самым дорогим объектом стал дом на 809 квадратных метров в деревне Леоново городского округа Истра. Усадьбу артиста оценили в 31 миллион рублей. Также под арест подпал участок, где расположен дом. Минимальная стоимость гектара земли составила 16,5 миллиона рублей.

Кроме загородной недвижимости, Моргенштерн* не сможет распоряжаться тремя помещениями в бизнес-центре «Александрия» на Бакунинской улице Москвы за 25 миллионов рублей, а также гаражом за 1,2 миллиона.

Арест на недвижимость артиста наложил Савеловский суд столицы по требованию прокуратуры.

Ведомство инициировало возбуждение уголовного дела против Моргенштерна* за неисполнение обязанностей иностранного агента. Рэпер сейчас находится за границей.

*Признан в России иностранным агентом.

Уголовное дело Суд Россия Недвижимость Аресты Моргенштерн Москва Артисты
18 января 2025, 10:27
Уголовное дело завели на Камчатке после массового заражения гепатитом
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием — гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием - гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ведомстве отметили, что не менее девяти граждан в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием в результате допущенных нарушений во время оказания медицинской помощи.

Telegram-канал Baza ранее со ссылкой на судебные материалы сообщил, что при прохождении компьютерной томографии с контрастированием гепатитом В и С на Камчатке заразились 49 пациентов онкодиспансера. Предварительно, они пострадали из-за неправильного использования многодозных флаконов с физраствором.

Уголовное дело Камчатка Следственный комитет России
18 января 2025, 04:28
Россиянку застрелили в Сальвадоре
Freepik
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В Сальвадоре 29-летнюю россиянку Елену Новоселову госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу, где она скончалась от полученных травм. Национальная полиция страны ведет расследование, сообщило РИА «Новости».

Сальвадорские силовики квалифицировали дело россиянки как убийство.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», - сообщила полиция в соцсетях.

Женщину с огнестрельными ранениями обнаружил полицейский патруль в четверг, 16 января. Правоохранители прибыли по телефонному вызову. Россиянку экстренно госпитализировали.

В ходе расследования выяснилось, что Новоселова оказывала в стране эскорт-услуги. Женщина работала под псевдонимом «Лолила ла Русита».

Полицейские задержали мужчину по делу об убийстве россиянки, который, по предварительной информации, был ее сутенером.

Ранее на острове Бали задержали двух россиян, заподозрив, что они создали в Индонезии сеть по торговле людьми и организации занятий проституцией.

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