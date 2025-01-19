Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подозреваемый в ночь с 18 на 19 декабря дважды ударил ножом свою знакомую рядом с домом на Кутузовском проспекте. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Мужчина после этого спрятал тело в припаркованный автомобиль.

Следователи столичного СК вместе с полицейскими в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что перед убийством мужчина 1994 года рождения вместе с погибшей распивал спиртные напитки.