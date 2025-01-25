Подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей задержали в Марий Эл
В Республике Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Следствие продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство двух или более лиц, включая малолетнего». Тела женщины и двух ее детей обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово.
«Следователями СКР по подозрению в совершении этого преступления был задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий», - сообщили в ведомстве.
Криминалисты и следователи продолжают следственные действия и сбор доказательной базы.