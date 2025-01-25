25 января 2025, 22:17

Подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей задержали в Марий Эл

РИА «Новости»
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В Республике Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство двух или более лиц, включая малолетнего». Тела женщины и двух ее детей обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово.

«Следователями СКР по подозрению в совершении этого преступления был задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий», - сообщили в ведомстве.

Криминалисты и следователи продолжают следственные действия и сбор доказательной базы.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления Женщины Республика Марий Эл
25 января 2025, 15:59
Житель Москвы распылил в лицо контроллеру аэрозольный баллончик
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Житель Москвы, ехавший на трамвае зайцем, напал на контролера, которая попросила его предъявить документы об оплате проезда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, пассажир распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик. Нападавшим оказался уже имеющий судимость мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине», - отметили в пресс-службе.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее петербуржец пожаловался, что водитель, кондуктор и контролер избили его в автобусе. По словам мужчины, его выкинули из автобуса, и в результате он получил травмы плеча и колена.

Прокуратура РФ Москва
25 января 2025, 11:06
Бандиты в Кении взяли в плен трех российских туристов и потребовали выкуп
Unsplash
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Кенийские мошенники взяли в плен трех российских путешественников, которые хотели снять жилье. За освобождение бандиты требовали два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчины интересовались арендой дома в городе Момбаса. Путешественники списались с хозяином жилья и договорились о встрече. Когда они приехали, чтобы осмотреть дом, злоумышленники их заперли и стали вымогать выкуп в размере двух миллионов рублей. Полиция задержала бандитов и отправила их в изолятор временного содержания.

Mash отметил, что россиян массово обманывают во время секс-туров в Кению. В качестве примера он сообщил о случае, когда туристы не сошлись в цене с местными проститутками. Сутенеры заперли мужчин в доме, пока те не отдали требуемую сумму.

Ранее на российского путешественника на пляже в Таиланде напала местная жительница. Ей показалось, что турист снимает ее на камеру.

Африка Туризм
25 января 2025, 10:12
Иностранное государство отказалось выдать России Смольянинова
РИА «Новости»
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Иностранное государство, на территории которого находится актер Артур Смольянинов*, отказало в правовой помощи российским следователям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Актера заочно арестовали за фейки о ВС России. Правоохранители обратились к стране, где проживает артист, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», - подчеркнуло издание.

По его информации, иноагент может находиться в Латвии. В соцсетях актер публиковал видео с геотегом Юрмалы.

Смольянинова* заочно арестовали в октябре. Его обвинили в возбуждении ненависти и вражды, а также в распространении недостоверных данных о российских войсках. Адвокат актера направил в Басманный суд апелляционную жалобу на арест.

Из России артист уехал в 2022 году. Из-за неоплаченных штрафов и долгов на 117 тысяч рублей судебные приставы арестовали его автомобиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Латвия Россия Актеры Иноагенты
25 января 2025, 08:51
На тренера из Екатеринбурга завели 33 дела за совращение ученицы
Unsplash
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Против тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга завели сразу 33 уголовных дела за совращение ученицы. Об этом сообщил источник Ura.ru.

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ - „Насильственные действия сексуального характера“», - отметил собеседник издания.

Уголовные дела возбудили на основании показаний потерпевшей. Сам тренер вину не признал. Его задержали и отправили за решетку.

По данным следствия, специалист домогался до ученицы с 2021 по 2023 годы, на тот момент девочке было 12-14 лет. Во время соревнований тренер якобы совершал развратные действия, «направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В свердловском СКР не стали комментировать ситуацию.

Ранее в Калужской области правоохранители задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки в Козельске. Подозреваемый водил третьекласснику к себе домой и совращал ее.

Уголовное дело Школы Екатеринбург

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