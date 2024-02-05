Подозреваемого в убийстве водителя скорой арестовали в Подмосковье

Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся. Он также рассказал следователю об обстоятельствах убийства.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Среди них - биологическая медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Ранее следователи сообщили, что мужчина в Домодедове открыл огонь на посту скорой помощи. Он выстрелили в водителя и убежал. Пострадавший получил смертельную травму. По предварительным данным, между нетрезвым местным жителем и сотрудником скорой произошел конфликт.

В Сети появились кадры случившегося. На видео видно, как мужчина с водителем скорой отошли от здания. Позже прозвучал выстрел, и водитель упал в снег.