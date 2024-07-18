Подозреваемого в убийстве участника СВО объявили в розыск в Армавире

По данным ведомства, конфликт между участником СВО и жителем Армавира произошел в ночь на воскресенье, 14 июля, около кафе на улице Ленина. Мужчина ударил бойца ножом и сбежал с места происшествия.

Раненого доставили в больницу, где он скончался, несмотря на все усилия врачей. Следователи завели уголовное дело об убийстве. Так как фигурант дела скрылся, то его объявили в розыск. Криминалисты приступили к расследованию преступления и сбору необходимых доказательств.

В начале июля краснодарские следователи передали в суд материалы дела о пьяном убийстве из ревности. По данным ведомства, житель станицы Ставропольская зарезал собутыльника, который предъявил ему претензии за флирт со своей женой.