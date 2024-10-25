Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО

Подозреваемый в убийстве таксистки в Коркине, вероятно, не причастен к преступлению, следствию еще предстоит разобраться в обстоятельствах дела. На это указал его отец в беседе с 360.ru.

Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», - сказал отец подростка.

Мужчина подчеркнул, что, если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать следствию необходимую помощь.

«Сколько мы живем в этом городе, ни разу не было такого, чтобы обходили стороной. Я сам привез сына в отдел. Хочу только справедливости. Может быть, кто-то воспользовался им, больше ничего не могу сказать», - отметил собеседник 360.ru.

Отец подозреваемого добавил, что при погромах пострадали совершенно непричастные люди. По его словам, представители цыганской диаспоры открыли огонь, так как им пришлось защищать свои дома.

«У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе кипеш происходит, все это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему должны страдать. Город никто не станет покидать, а свою справедливость будем доказывать до конца», - подчеркнул мужчина.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Бывший муж погибшей Петр в беседе с 360.ru не исключил, что к жене могли начать приставать в машине.

Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», - сказал отец подростка.

Мужчина подчеркнул, что если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать ему необходимую помощь.

Отец подозреваемого добавил, что при погромах пострадали совершенно непричастные люди. По его словам, представители цыганской диаспоры открыли огонь, так как им пришлось защищать свои дома.

«У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе такое происходит, что это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему они должны страдать. Город никто покидать не станет, а свою справедливость будем доказывать до конца», - подчеркнул мужчина.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Бывший муж погибшей Петр в беседе с 360.ru не исключил, что к жене могли начать приставать в машине.