25 октября 2024, 15:13

Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Жителя Коркина, которого заподозрили в убийстве женщины-таксиста, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вечером 23 октября в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. Ее последний вызов был в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. На следующий день в городе начались погромы и поджоги. Некоторых самых буйных их участников тоже задержали.

Бывший муж убитой предположил , что конфликт произошел из-за попыток цыган приставать к женщине. Он рассказал, что проблема с ними существует уже много лет и что представители табора регулярно участвовали в разных стычках.

Полиция тем временем прекратила работу местного Telegram-канала , в котором при попустительстве администраторов призывали к беспорядкам.

Убийства Аресты Следственный комитет России Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 14:56
«Дикие, не понимают русского слова». Жительница Коркина — о цыганской диаспоре
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Представители цыганской диаспоры в Коркине с местными зачастую ведут себя невоспитанно и грубо. На это 360.ru пожаловалась жительница челябинского города.

«Этот народ не должен жить вместе с нами, потому что они просто дикие, не понимают русского слова, с ними бесполезно о чем-то договариваться. Они наглые, невоспитанные и злые. Живут как хозяева, а нас за людей не считают. Мы бы хотели, чтобы они отсюда выселились всем табором», - сказала она.

Женщина добавила, что между местными жителями и цыганами регулярно происходят конфликты.

«Мы постоянно ссоримся и ругаемся, на машинах катаются, беспредельничают. Однажды чуть не задавили мужа, не видят, куда едут. Таблеток своих нажрутся и с ума сходят здесь», - добавила собеседница 360.ru.

Еще один горожанин подтвердил, что цыгане действительно ведут себя подобным образом.

«Им всем плевать на нас, живут и деньги получают. Откуда у них пенсия? Они все получают. Все зарабатывают, строят. <...> Они просто все наглые. <...> Хотят дождаться, что их убивать начнут. Это уже много лет кипит, просто все молчат. Девчонку убили, она причем тут? У нее двое детей остались», - заявил он.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она поехала в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Отец подростка заявил 360.ru, что не верит в причастность сына к произошедшему. Он пообещал оказать следствию необходимое содействие.

Убийства Полиция Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области Цыганская диаспора
25 октября 2024, 14:21
Момент нападения на посетителей супермаркета в Петербурге попал на видео
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Неадкеват в супермаркете Петербурга скидывал с полок товары, а потом бросился на людей с ножом. Кадры с моментом нападения оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека , один находится в тяжелом состоянии. Прибывшие на место силовики задержали подозреваемого на месте, им оказался местный житель Юрий А.

К месту происшествия подъехали один реанимобиль и как минимум шесть машин скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Очевидцы рассказали 360.ru, что в момент нападения неадекват кричал, что ненавидит людей. Ранее мужчина, по неподтвержденным данным, работал в детской школе по фехтованию.

Санкт-Петербург Уголовное дело Следственный комитет России
25 октября 2024, 14:03
Отец подозреваемого в Коркине не поверил в причастность сына к убийству
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Подозреваемый в убийстве таксистки в Коркине, вероятно, не причастен к преступлению, следствию еще предстоит разобраться в обстоятельствах дела. На это указал его отец в беседе с 360.ru.

Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», - сказал отец подростка.

Мужчина подчеркнул, что, если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать следствию необходимую помощь.

«Сколько мы живем в этом городе, ни разу не было такого, чтобы обходили стороной. Я сам привез сына в отдел. Хочу только справедливости. Может быть, кто-то воспользовался им, больше ничего не могу сказать», - отметил собеседник 360.ru.

Отец подозреваемого добавил, что при погромах пострадали совершенно непричастные люди. По его словам, представители цыганской диаспоры открыли огонь, так как им пришлось защищать свои дома.

«У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе кипеш происходит, все это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему должны страдать. Город никто не станет покидать, а свою справедливость будем доказывать до конца», - подчеркнул мужчина.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Бывший муж погибшей Петр в беседе с 360.ru не исключил, что к жене могли начать приставать в машине.

Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», - сказал отец подростка.

Мужчина подчеркнул, что если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать ему необходимую помощь.

Отец подозреваемого добавил, что при погромах пострадали совершенно непричастные люди. По его словам, представители цыганской диаспоры открыли огонь, так как им пришлось защищать свои дома.

«У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе такое происходит, что это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему они должны страдать. Город никто покидать не станет, а свою справедливость будем доказывать до конца», - подчеркнул мужчина.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Бывший муж погибшей Петр в беседе с 360.ru не исключил, что к жене могли начать приставать в машине.

Убийства Митинги Полиция Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 11:44
Водитель упавшего в Мойку автобуса получил шесть лет колонии
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима Рахматшоху Курбонову, водителю упавшего в реку Мойку автобусу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Курбонов в суде признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с запретом на право управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 10 мая фигурант управлял пассажирским автобусо м, однако превысил скорость, выехал на тротуар, наехал на остановившиеся автомобили и металлическое ограждение. Потом он протаранил ограждение моста и упал в Мойку, погибли семь пассажиров.

Одним из них оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Суд Автобусы Водители Автобус упал в Мойку в Петербурге

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