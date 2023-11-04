04 ноября 2023, 14:55

Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани задержали

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов в Рязани. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщил сайт «МВД Медиа».

Он опубликовал кадры, на которых сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии проводят операцию по задержанию возможного преступника. Тело начальника отделения местной службы судебных приставов обнаружили в одном из домов Рязани. По информации МВД, в него выстрелили несколько раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», - отметила Волк.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством женщины на юге Москвы. По версии следствия, ее задушили. Правоохранители допросят свидетелей по делу, Следственный комитет назначил проведение ряда экспертиз для выяснения деталей убийства.

Убийства МВД РФ Преступления
04 ноября 2023, 08:50
Бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск
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Бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск в России. Об этом говорится в базе МВД, сообщил ТАСС.

Уточняется, что предприниматель «разыскивается по статье УК». По какой конкретно - неизвестно. В карточке указано, что у Татуляна есть дипломатический паспорт, выданный в Абхазии три года назад.

« Известия » ранее писали, что Татуляна заподозрили в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, у бизнесмена прошел обыск. При этом известно, что предприниматель находится за границей.

Рубен Татулян находится под санкциями Соединенных Штатов с 2017 года.

Накануне в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Шабутдинов называет себя рублевым миллиардером и обещает на своих курсах научить любого зарабатывать миллионы. Сейчас блогеру уже предъявили обвинение. Суд может уже сегодня выбрать ему меру пресечения.

Уголовное дело Бизнес
04 ноября 2023, 08:35
Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве
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Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве. Его уже успели допросить в качестве обвиняемого, сообщил источник «360».

Сейчас блогера задержали до избрания меры пресечения. Суд может избрать ее уже сегодня, 4 ноября.

Шабутдинова задержали накануне, после того как он вернулся в Москву из-за границы. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Блогер называет себя рублевым миллиардером (по данным аналитиков, только в прошлом году он заработал 600 миллионов рублей) и обещает на своих курсах сделать всех желающих миллионерами.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение пяти предпринимателей в полицию. Они рассказали, что перевели коучу в общей сложности пять миллионов рублей. Выяснилось, что одна из клиенток судится с ним уже несколько лет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что блогер просто «зарабатывал на всем подряд», при этом экономя на юристах, финансистах и бухгалтерах.

Шабутдинова задержали в съемных апартаментах. У него провели обыски.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
04 ноября 2023, 01:52
«Пыталась кормить через шприц». Появились новые подробности гибели сына блогера-сыроеда
РИА «Новости»
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Мать младенца, погибшего в Сочи от истощения, кормила его из шприца с неизвестным содержимым. Об этом сообщила бабушка ребенка, мать блогера Максима Лютого Нелли Фликман во время заседания в Лазаревском районном суде Краснодарского края, ее слова привело РИА «Новости».

По версии следствия, самочувствие новорожденного ухудшилось из-за долгого голодания. Его отец - блогер-сыроед - неоднократно забирал сына у матери и не позволял кормить, чтобы приучить младенца к сыроедению. В марте родители отвезли наследника в больницу, но мальчик умер по дороге. По словам Лютого, в смерти сына виновата мать ребенка - Оксана Миронова.

«Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - прим. ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - прим. ред.), что Миронова ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - прим. ред.) через шприц», - сказала Фликман.

Бабушка погибшего младенца подчеркнула, что не знает содержимого шприца. Когда прокурор спросил у женщины о рационе ребенка, она ответила: «Как обычно - молоком». По мнению Фликман, в смерти новорожденного виноваты оба родителя, которые замечали ухудшение его состояния, но не обращались к специалистам.

Ранее блогер-сыроед Лютый, обвиняемый в гибели ребенка, признал вину и заявил, что употребляет мясо. По его словам, он также ест и многие другие продукты.

Суд Дети Сочи
04 ноября 2023, 01:10
Уфимку обвинили в убийстве трехлетнего сына за громкий плач и непослушание
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Жительницу Уфы подозревают в избиении трехлетнего сына за плач и капризы, в результате чего мальчик скончался. Об этом сообщил Следственный комитет России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, женщина разозлилась на сына, когда тот громко плакал, не слушался и капризничал. Своим поведением ребенок мешал матери спать. Тогда она решила избить его в воспитательных целях, но не рассчитала силы, мальчик скончался.

После случившегося она попыталась избежать обвинения, поэтому сказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи установили настоящую причину смерти.

«Благодаря комплексу следственно-оперативных действий, проведенных следователями и криминалистами совместно с оперативниками, удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению», - сказано в сообщении.

В итоге уфимка призналась в содеянном. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Мурманске приговорил 25-летнего мужчину на 24 года лишения свободы за изнасилование и убийство восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка заявил в беседе с «360», что защита обжалует приговор, так как считает его недостаточно суровым.

Убийства Дети Башкирия СК РФ

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