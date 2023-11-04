Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани задержали

Бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск

Бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск в России. Об этом говорится в базе МВД, сообщил ТАСС.

Уточняется, что предприниматель «разыскивается по статье УК». По какой конкретно - неизвестно. В карточке указано, что у Татуляна есть дипломатический паспорт, выданный в Абхазии три года назад.

« Известия » ранее писали, что Татуляна заподозрили в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, у бизнесмена прошел обыск. При этом известно, что предприниматель находится за границей.

Рубен Татулян находится под санкциями Соединенных Штатов с 2017 года.

Накануне в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Шабутдинов называет себя рублевым миллиардером и обещает на своих курсах научить любого зарабатывать миллионы. Сейчас блогеру уже предъявили обвинение. Суд может уже сегодня выбрать ему меру пресечения.