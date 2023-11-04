Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани задержали
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов в Рязани. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщил сайт «МВД Медиа».
Он опубликовал кадры, на которых сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии проводят операцию по задержанию возможного преступника. Тело начальника отделения местной службы судебных приставов обнаружили в одном из домов Рязани. По информации МВД, в него выстрелили несколько раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
«Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», - отметила Волк.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством женщины на юге Москвы. По версии следствия, ее задушили. Правоохранители допросят свидетелей по делу, Следственный комитет назначил проведение ряда экспертиз для выяснения деталей убийства.