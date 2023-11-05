Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани арестовали

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Мужчина будет находиться под стражей до 31 декабря 2023 года.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - добавили следователи.

Тело Калужского обнаружили 2 ноября в поселке Недостоево. В МВД заявили, что в пристава выстрелили несколько раз. СК возбудил уголовное дело.

Сотрудники полиции в течение двух суток задержали подозреваемого. Мужчина признался, что убил Калужского из-за личной неприязни. Преступление не связано с деятельностью убитого.

Ранее следователь возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в Москве. По предварительным данным, ее задушили. СК назначил ряд экспертиз, чтобы выяснить детали случившегося.