Подозреваемого в убийстве школьницы и ее матери подростка арестовали в Екатеринбурге
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девочки и ее матери. Об этом сообщил корреспондент РБК.
По версии следствия, ученик школы № 149 пришел в гости к своей 14-летней девушке. Ребята поссорились, в результате подросток напал на школьницу с ножом. Девочка скончалась от потери крови.
После этого юноша дождался возвращения 62-летней матери жертвы и зарезал ее. После задержания подросток дал признательные показания. В СИЗО он пробудет до 13 января 2024 года.
Убийство произошло в квартире на улице Билимбаевской Железнодорожного района Екатеринбурга. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц».
Семья подозреваемого в двойном убийстве школьника хорошо знала его будущих жертв. Накануне убийства парень не рассказывал близким о своих планах. В последний раз он виделся с семьей утром и не вызвал подозрений.