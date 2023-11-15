Подозреваемого в убийстве школьницы и ее матери подростка арестовали в Екатеринбурге

По версии следствия, ученик школы № 149 пришел в гости к своей 14-летней девушке. Ребята поссорились, в результате подросток напал на школьницу с ножом. Девочка скончалась от потери крови.

После этого юноша дождался возвращения 62-летней матери жертвы и зарезал ее. После задержания подросток дал признательные показания. В СИЗО он пробудет до 13 января 2024 года.

Убийство произошло в квартире на улице Билимбаевской Железнодорожного района Екатеринбурга. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц».

Семья подозреваемого в двойном убийстве школьника хорошо знала его будущих жертв. Накануне убийства парень не рассказывал близким о своих планах. В последний раз он виделся с семьей утром и не вызвал подозрений.