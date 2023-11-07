Подозреваемого в убийстве российского коллекционера арестовали в Амстердаме
Правоохранители Амстердама арестовали мужчину, которого ранее подозревали в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина в 2013 году. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Нидерландов.
«Полиция 7 ноября арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина», - указали в заявлении.
ДНК подозреваемого полностью совпали со следами, которые правоохранители обнаружили на останках россиянина и материале, в который убийца обернул тело.
Однако полиция не раскрыла личность арестованного и мотивы преступления.
В конце января 2013 года жители Амстердама нашли в реке у Центрального вокзала труп, завернутый в синий пакет. Спустя 10 лет криминалисты идентифицировали жертву как пропавшего коллекционера Александра Левина.
Правоохранители уточнили, что тело обнаружили рядом с домом подозреваемого.
Сам Левин увлекался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 его осудили за контрабанду. Последние годы жизни коллекционер провел в столице Нидерландов.
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