Подозреваемого в убийстве российского коллекционера арестовали в Амстердаме

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«Полиция 7 ноября арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина», - указали в заявлении.

ДНК подозреваемого полностью совпали со следами, которые правоохранители обнаружили на останках россиянина и материале, в который убийца обернул тело.

Однако полиция не раскрыла личность арестованного и мотивы преступления.

В конце января 2013 года жители Амстердама нашли в реке у Центрального вокзала труп, завернутый в синий пакет. Спустя 10 лет криминалисты идентифицировали жертву как пропавшего коллекционера Александра Левина.

Правоохранители уточнили, что тело обнаружили рядом с домом подозреваемого.

Сам Левин увлекался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 его осудили за контрабанду. Последние годы жизни коллекционер провел в столице Нидерландов.

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