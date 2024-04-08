Подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского задержали в Твери
Вероятного подозреваемого в расстреле подмосковных полицейских задержали в Твери. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Полицейские попросили предоставить записи, сделанные в период с 14:39 до 15:30 на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении. Эти кадры могут помочь в проведении оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского.
МВД сообщило, что в перестрелке под Черноголовкой погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Его и второго раненого полицейского нашли на дороге в бессознательном состоянии. Позднее Ефименко скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого в убийстве, предположительно, заметили на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Съезд с трассы М10 на М11 закрыли.
В области объявили план «Сирена».
Ролик начинается с показаний Далерджона Мирзоева. У него спросили о планах после теракта. Как заявил подозреваемый, он вместе с напарниками направился в сторону Киева.
Все четверо террористов назвали имя координатора - Сайфулло. Именно этот человек, по показаниям фигурантов, обозначил «Крокус» как место атаки. Этот же куратор снабдил исполнителей теракта оружием и дал маршрут отхода.
«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», - заявил Саидакрами Рачабализода на допросе.
За обещанными деньгами злоумышленники после атаки в Подмосковье сразу направились на границу по трассе М3 «Москва-Киев». Машина ехала со скоростью 170 километров в час. Российские правоохранители перехватили машину около поселка Коммуна в Брянской области.
Также к следователям попали смартфоны исполнителей теракта. В них было доказательство, что мужчины до последнего следовали указаниям Сайфулло. Как рассказал подозреваемый Мухамминадсобир Файзов, на границе с Украиной террористов ждали люди, которые должны были помочь им перебраться на другую сторону и доехать до Киева.
Спецслужбы зафиксировали сразу два коридора, подготовленных для обвиняемых. Они зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Там местность покрыта широкой растительностью, от ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров.
Оказавшись на месте, исполнителям теракта следовало сжечь автомобиль и идти пешком по командам куратара.
«Он нам сказал: „Уезжайте в сторону Киева, и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу“, - заявил Шамсидин Фаридуни.
«Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», - говорится в некрологе.
Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово городского округа Черноголовка. В ходе задержания злоумышленник выстрелил в полицейских и ранил прапорщика. В результате полученных травм Ефименко скончался.
В полиции сообщили, что Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года, в МВД служил с 2004 года. У погибшего остались две дочери, его семье окажут всю необходимую помощь.
По информации СК, раненных полицейских нашел прохожий , правоохранители были без сознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.