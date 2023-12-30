Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Романа Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», - говорится в сообщении.
Контрабанду пытались провезти в Россию двое уроженцев Сербии. В двух тягачах с сербскими номерами они пытались пересечь границу из Латвии. Машины задержали с разницей в два дня. Из бака одной извлекли 186 килограммов гашиша, из бака второй - 292 килограмма.
Против нарушителей завели уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой».
Ранее сотрудники полиции Ижевска задержали жителя Омской области с 60 свертками наркотиков. Правоохранители обнаружили 20 закладок с запрещенными веществами, которые подозреваемый оборудовал на территории города.
Ранее в СМИ появились сообщения, что отец экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла был не один перед тем, как на него напали. По данным источника, с внуком погибшего все хорошо.
Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На нем были множественные колото-резаные раны. По данным журналистов, его обнаружили через четыре часа после выхода из дома. По предварительной информации, неизвестные нанесли жертве 18 ранений.
На место происшествия оперативно приехали криминалисты и следователи СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.
Как отметили в Telegram-канале Mash , погибший - отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.
Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.
В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.
Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.
Приговор зачитали 29 декабря. Подсудимого на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.
«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.
Ранее гособвинение обратилось к суду с просьбой увеличить срок наказания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых до 12 лет лишения свободы. Бывшего чиновника ранее осудили за превышение полномочий.
Представитель гособвинения также запросил у суда применить против Белых трехлетний запрет занимать должности на госслужбе и обязать бывшего губернатора выплатить штраф в 48 миллионов рублей.