19 апреля 2024, 01:31

Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск

РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в федеральный розыск уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве 25-летнего жителя Москвы из-за парковочного места. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», - заявил источник канала.

Происшествие случилось 17 апреля. Рядом с домом на Краснодарской улице в Москве двое молодых людей начали ссориться из-за припаркованного автомобиля. Один из них сделал замечание владельцу машины, которую тот припарковал на тротуаре у подъезда. Второй участник потасовки напал на оппонента с заточкой. В итоге мужчина скончался из-за полученных травм.

Как рассказала «360» мать погибшего, ее сын отправился к невесте. Во время конфликта у подъезда были 15 очевидцев. На место происшествие вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти пострадавшего так и не удалось.

Убийства Мужчины Машины Азербайджан Москва
18 апреля 2024, 20:09
Обвиняемого в госизмене Куранова приговорили к семи годам строгого режима
Pxhere
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Петербургский городской суд приговорил ученого Александра Куранова к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

«Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа „Совершенно секретно“», - уточнила Лебедева.

Куранову дали семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Как отметила руководитель объединенной пресс-службы, наказание меньше, чем предусмотрено статьей.

«У нас, на секундочку, первая инстанция суда субъекта, а значит дела сложные и объемные», - добавила Лебедева.

Генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова задержали в августе 2021 года. Ученый неоднократно участвовал в международных встречах. На протяжении многих лет являлся организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике». Куранова подозревали в передаче иностранцу сведений о научных разработках , содержащих гостайну. Мужчина участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», которым интересовались в частности США.

Штрафы Суд Преступления Приговоры Ученые
18 апреля 2024, 20:07
Начался допрос отца подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
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Следователи через переводчиков начали допрашивать отца и приятеля иностранца, подозреваемого в убийстве. Предположительно, мужчина зарезал москвича из-за парковки, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты приступили к осмотру машин, на которых скрывались с места убийства подозреваемые.

Правоохранители изъяли вещи и документы для расследования уголовного дела. В одном из автомобилей нашли пневматический пистолет.


Конфликт между мужчинами произошел из-за неправильной парковки 17 апреля рядом с жилым домом на улице Краснодарской. Молодой человек попытался образумить иностранца, указав на то, что нельзя оставлять машину на тротуаре. В ответ на это владелец автомобиля ударил его в живот ножом. Пострадавший умер в больнице.

Убийства Москва
18 апреля 2024, 16:08
Найден BMW, на котором скрылся подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве
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В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве молодого человека из-за припаркованного авто. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Речь идет об иномарке BMW.

«Брошенный автомобиль BMW был обнаружен на улице Новороссийской», - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что специалисты непрерывно контролируют работу правоохранителей по расследованию всех обстоятельств убийства мужчины.

Резонансное преступление произошло накануне. У одного из домов на улице Краснодарской в Москве двое молодых парней устроили потасовку из-за припаркованного авто. Мужчина, приехавший к невесте, сделал замечание владельцу машины, которую тот поставил на тротуаре у подъезда. Второму участнику конфликта это не понравилось. Как отметила в беседе с «360» мать погибшего , подозреваемый накинулся на ее сына с заточкой. Скорая приехала быстро и успела довезти пострадавшего до больницы, однако спасти его не удалось.

Подозреваемого разыскивают. По данным Telegram-канала Shot , в машине подозреваемого нашли пистолет Макарова и нож, которым, предположительно, убили молодого парня.

Убийства Мужчины BMW Москва
18 апреля 2024, 13:38
«Не сразу поняли, что это заточка». Мужчину зарезали за замечание о парковке в Москве
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В Москве мужчину зарезали за замечание о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемого разыскивают. Мать погибшего рассказала «360», что ее сына ударили заточкой.

По ее словам, парень отправился к своей невесте. Сама мать погибшего не знает, что именно послужило причиной конфликта.

«Меня там не было. Но мальчика зарезали прямо возле подъезда», - сказала она.

О происшествии ей сообщила невеста сына. По ее словам, нападавших было двое. Оба они живут в том же доме, где и невеста погибшего.

«Они живут в этом же подъезде», - отметила собеседница «360».

Во время конфликта у подъезда находилось 15 очевидцев. Сам момент убийства произошел на глазах у свидетелей. Парня пытались откачать, но не успели.

«Не сразу поняли, что это была заточка. Даже сын не сразу понял, что его… Скорая приехала быстро. Успели [отвезти в больницу], но откачать не успели», - добавила мать погибшего.

Столичный СК опубликовал кадры с камер наружного видеонаблюдения. На видео попал момент начала конфликта. Судя по кадрам, один мужчина агрессивно вел себя. Его пытался сдерживать другой человек.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний парень припарковал свою машину на тротуаре рядом с жилым домом на улице Краснодарской в Москве. Ему сделал замечание 24-летний москвич, который приехал на мотоцикле. В результате начался конфликт.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота», - указали в ведомстве.

После подозреваемый скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Следователи осмотрели место убийства и отсмотрели все записи с видеокамер. Личность подозреваемого установили, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ход расследования взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, подозреваемый ударил погибшего в бедро и ранил живот.

Уголовное дело Убийства Больницы Мужчины Москва

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