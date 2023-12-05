Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка в Туле задержали и госпитализировали
Правоохранительные органы в Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Тульской области.
«Подозреваемого в убийстве малолетнего задержали. Его госпитализировали в медучреждение. Следователи СК после оказания необходимой помощь проведет следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.
Тело ребенка 2022 года рождения с ножевым ранением нашли в одном из домов в Туле в понедельник. Следком по Тульской области сообщал, что подозреваемым оказался отец мальчика. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство».
Позднее Следком опубликовал кадры с места происшествия. Отца ребенка обнаружили в нескольких километрах от дома.
Газета «Известия» уточняла, что в момент совершения преступления мама, бабушка и дед ребенка находились на работе.