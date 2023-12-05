05 декабря 2023, 09:04

Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка в Туле задержали и госпитализировали

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Правоохранительные органы в Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Тульской области.

«Подозреваемого в убийстве малолетнего задержали. Его госпитализировали в медучреждение. Следователи СК после оказания необходимой помощь проведет следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Тело ребенка 2022 года рождения с ножевым ранением нашли в одном из домов в Туле в понедельник. Следком по Тульской области сообщал, что подозреваемым оказался отец мальчика. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее Следком опубликовал кадры с места происшествия. Отца ребенка обнаружили в нескольких километрах от дома.

Газета «Известия» уточняла, что в момент совершения преступления мама, бабушка и дед ребенка находились на работе.

Убийства Дети Следственный комитет России
05 декабря 2023, 09:00
Башкирский школьник ударил ножом ученика из-за ревности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В башкирском селе Кармаскалы школьник на перемене ударил другого ученика ножом-мультитулом в живот. Пострадавший получил легкую травму, его жизнь вне опасности. Правоохранители начали проверку, сообщила администрация Кармаскалинского района.

Конфликт произошел в школе № 2. Сначала мальчики выясняли отношения в мессенджере, потом встретились на перемене и поругались. Словесная перепалка переросла в поножовщину.

«Один из ребят ударил второго мультитулом. Этот многофункциональный инструмент используется в робототехнике. Удар им мальчик нанес в область живота», - сообщили власти.

Пострадавший получил легкую травму. Ее обработали и отправили мальчика долечиваться амбулаторно. Районная администрация заявила, что прокуратура и правоохранительные органы организовали проверку. Протокол рассмотрят на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Школьники поспорили из-за девочки - учащейся той же школы, сообщило МВД по Республике Башкортостан. Пострадал восьмиклассник 2009 года рождения, нападавший 2010 года рождения учился в седьмом классе.

Башкирия Школьники Поножовщины
05 декабря 2023, 04:20
Появились кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве - им оказался отец ребенка. Полицейские нашли мужчину в поле в двух километрах от места преступления, сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального МВД. По данным издания, отец остался сидеть с ребенком, когда мать, а также бабушка с дедушкой ушли на работу.

В понедельник, 4 декабря, полицейские обнаружили тело годовалого мальчика с ножевым ранением в квартире, расположенной в Ленинском районе Тулы. Подозреваемого установили и объявили в розыск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 Уголовного кодекса - убийство малолетнего.

Ранее в Псковской области арестовали мать, подозреваемую в убийстве троих детей. По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет в квартире в Великих Луках. После этого она переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.

Убийства Дети Полиция Следственный комитет России
04 декабря 2023, 23:12
«Боится, что прибьет их». Мужчина избивал сына на глазах у запуганной жены и дочерей в Ивановской области
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пьяный отец избил сына в городе Шуя в Ивановской области. Мать школьника записала кадры издевательств на видео и отправила коллеге по работе. Женщина сразу сообщила о произошедшем в полицию. Всеми подробностями она поделилась с «360».

По ее словам, такие «методы воспитания» мужчина периодически применят на своих детях. Чаще всего под горячую руку попадает сын.

«Это уже не первый раз. До этого он так избил мальчика, что у него на лице потом был синяк. Мама детей боится мужа. Он всегда устраивает скандалы, запугивает их. При этом сидит дома и кормит обещаниями, что устроится на работу», - рассказала она.

По словам женщины, семья с тремя детьми раньше жила у бабушки, но когда и она пострадала от рук буйного зятя, они переехали на съемную квартиру. Мужчина продолжил издеваться на женой и детьми.

«После последнего инцидента, она взяла детей и приехала ко мне. Они жили у меня два дня, и уехали только после того, как муж ушел из дома. Мальчик сильно заикается, потому что отец его когда-то сильно напугал. Мама боится, что он их прибьет, выследит где-нибудь и все», - поделилась она.

Мать пострадавшего мальчика рассказала «360», что видимых травм ребенок не получил. До этого она уже обращалась за помощью в полицию, но потом забирала заявление из-за страха перед супругом.

«Чаще всего из-за него страдает сын. Муж, когда трезвый, учит ребенка уметь стоять за себя в школе. А у пьяного у него мозг переключается в обратную сторону. Дочерей он обижает больше словами, ну или может кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Муж становится страшным человеком, когда выпьет. Я его очень боюсь», - пояснила она.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ситуации. Официального комментария от МВД пока не поступало.

Дети Преступления Избиения
04 декабря 2023, 23:09
Тело годовалого мальчика нашли в квартире в Туле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в одной из квартир в Туле. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тульской области.

«Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением», - утонили в ведомстве.

Подозреваемого уже установили и объявили в розыск. Им оказался отец ребенка. Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

К расследованию привлекли следователей и криминалистов регионального следственного управления, а также полицейских и экспертов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ранением шестилетнего ребенка воспитательницей в детском саду в Одинцове. Он поручил доложить ему о результатах ходе проверки, включая установленные обстоятельства произошедшего. До этого в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что воспитательница истыкала ребенка карандашом, потом обработала его раны йодом и попросила никому не об этом не говорить.

Убийства Дети Следственный комитет России

Новости по теме