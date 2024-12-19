Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова привезли на следственный эксперимент

У ЖК заметили колонну автомобилей полиции и Следственного комитета, среди которых есть и автозак.

Ранее Курбанову предъявили обвинения в терроризме, убийстве и изготовлении взрывчатки. Он признался в содеянном и рассказал, что преступление заказали ему украинские спецслужбы, пообещав заплатить 100 тысяч долларов и обеспечить проживание в европейской стране.

Правоохранительные органы Узбекистана по запросу России предоставили информацию о подозреваемом. Согласно их данным, Курбанову 29 лет, и он ранее не привлекался к уголовной ответственности.