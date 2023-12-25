25 декабря 2023, 19:36

Подозреваемого в убийстве двух эскортниц арестовали в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Московский суд отправил в изолятор мужчину по подозрению в убийстве двух женщин. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. На суде мужчина не возражал против своего ареста на два месяца. Он пояснил, что жил в отеле на Народном проспекте. Несколько недель назад познакомился с женщиной и 22 декабря встретился с ней. В гостиничном номере они поругались. В один момент мужчина, достав нож, несколько раз ударил женщину, в том числе по лицу и в шею. Когда подозреваемый понял, что жертва мертва, завернул тело в одеяла и полотенца.

Затем поехал к другой своей 25-летней знакомой в квартиру на Мукомольный проезд. Там между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил девушку ножом. По словам подозреваемого, потерпевшая, пытаясь спастись, ранила его. Сам себе каких-либо телесных повреждений он не наносил.

Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Обе девушки, с которыми жестоко расправился подозреваемый в убийстве в Москве, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Суд Аресты Москва 2023
25 декабря 2023, 15:44
Экс-зампреду Центробанка России изменили приговор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московский городской суд изменил приговор бывшему заместителю председателя Центробанка России Константину Корищенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Корищенко признали виновным в хищении активов Инвестбанка. Его приговорили к семи годам тюрьмы. По этому же делу проходит бизнесмен Максим Пальчун. Днем 25 декабря суд изменил приговор, освободив обвиняемых от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> отменена. Корищенко и Пальчун из-под под стражи освобождены», - уточнили в пресс-службе Мосгорсуда.

В сентябре Таганский районный суд Москвы признал Корищенко и Пальчуна виновными. Их приговорили к семи годам тюрьмы, выплате штрафа в один миллион рублей и материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

В декабре Московский городской суд изменил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, которого признали виновным в хищении 11 миллиардов рублей. Срок отбывания наказания сократили с 19 лет до 18,5 года.

Суд Приговоры Центробанк
25 декабря 2023, 14:29
Дело возбудили против мужчины за поножовщину в московском метро
Читайте нас в: Google Новости
В отношении 24-летнего москвича завели уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как он порезал пассажира в вагоне метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, 24 декабря, примерно в 15:00, в поезде, двигавшемся от станции «Китай-город» к станции «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии метро пьяный пассажир вступил в конфликт с двумя мужчинами. Ссора закончилась дракой.

Подозреваемый извлек предмет, напоминающий нож, и начал угрожать окружающим. Пассажиры попытались отобрать у него опасный предмет, из-за чего один из них получил резаную рану на руке. Пострадавшего осмотрели медицинские работники, его здоровью ничего не угрожает. Изъятый предмет отправили на экспертизу, а агрессора задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе МВД.

На прошлой неделе другой мужчина ударил ножом знакомого в вагоне метро. Пострадавшего доставили в больницу.

Поножовщины Москва 2023
25 декабря 2023, 12:55
Мужчине вынесли приговор за изнасилование и убийство двух девушек в 1989 году в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве мужчину приговорили к 16 годам колонии за изнасилование и убийство двух девушек, совершенное в 1989 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия , подростки прибыли в столицу из Таллина вечером 28 марта, чтобы сходить в музей. На следующий день около станции метро «Ботанический сад» к девочкам подошел незнакомый мужчина, который предложил познакомиться с его друзьями, в числе которых был и осужденный.

Поздно вечером 29 марта мужчины предложили девушкам подвезти якобы пьяного друга к его дому на автомобиле. Но вместо этого они увезли жертв в парк «Лосиный остров» и изнасиловали обеих девушек.

После этого, боясь, что пострадавшие обратятся в полицию, мужчины решили скрыть следы своих действий. Они жестоко избили жертв, одну задушили ремнем, а другую - полипропиленовым канатом.

При возобновлении расследования специалисты СК провели дополнительные молекулярно-генетические экспертизы. Эти исследования помогли выявить на предметах одежды жертв два мужских генотипа. Проверка полученных данных по базам привела к выявлению личности подозреваемого, москвича, который не только имел судимости в прошлом, но и жил недалеко от места преступления в 1989 году. В ходе следствия выяснилось, что двое его соучастников умерли в 1999 и 2012 годах.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба столичного СК.

Несколько недель назад мужчине вынесли приговор за убийство ребенка в Москве в 1989 году. Погибший мешал преступнику совершить квартирную кражу.

Убийства Суд Прокуратура РФ Преступления Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023
25 декабря 2023, 11:08
Уехавшая на дачу пенсионерка пропала без вести в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Пенсионерка пропала в Московской области после того, как отправилась на дачу в Кашире. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Подмосковью в своем Telegram-канале.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски пропавшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят розыскные мероприятия.

На странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» указали, что пропавшую пенсионерку зовут Ольга Г. По данным волонтеров, женщину похитили на автомобиле с 14:00 до 16:00 часов 23 декабря. В «ЛизаАлерт» попросили водителей, проезжавших в этот период по дороге от станции Топканово до деревни Вослинка, предоставить записи с видеорегистраторов, поскольку они могут помочь найти пенсионерку.

Ранее жительница Волгограда пропала без вести на 20 дней. Женщина сообщила, что ее похитил неизвестный мужчина и заставлял работать в полях.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски про павшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят разыскные мероприятия.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.

МВД РФ Кашира Ступино Следственный комитет России

Новости по теме