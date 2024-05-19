Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу
Мужчину, подозреваемого в убийстве маленькой девочки в Аксайском районе Ростовской области, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - сообщили в ведомстве.
Об убийстве восьмилетней девочки под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. По данным следствия, ребенок пропал по дороге в магазин. Труп девочки нашли в лесополосе, на шее обнаружили пакет.
Следователи и криминалисты осмотрели место убийства. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с подозреваемым.