19 мая 2024, 12:44

Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу

Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчину, подозреваемого в убийстве маленькой девочки в Аксайском районе Ростовской области, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - сообщили в ведомстве.

Об убийстве восьмилетней девочки под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. По данным следствия, ребенок пропал по дороге в магазин. Труп девочки нашли в лесополосе, на шее обнаружили пакет.

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с подозреваемым.

Убийства Суд Дети
19 мая 2024, 13:36
СК озвучил возможную причину смерти пропавшей в Измайловском парке школьницы
Пресс-служба Следственного комитета
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Подруга девочки, тело которой нашли в Измайловском парке в Москве, попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Тело 13-летней девочки обнаружили утром 19 мая, признаков насильственной смерти не было. В Измайловском парке также нашли ее подругу, она поступила в больницу с отравлением психотропными веществами.

«Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами», - указали в пресс-службе.

Обстоятельства смерти школьницы устанавливаются, на месте гибели девочки работают следователи.

Источник 360.ru рассказал , что девочки делали в парке шашлыки. Одну из школьниц нашли в лесу без сознания. Тело второй девочки вытащили из болота.

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19 мая 2024, 09:14
Уголовное дело возбудили после убийства женщины в Норильске
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Следователи возбудили уголовное дело после убийства 36-летней жительницы Норильска и ранения ее 12-летнего сына. В преступление подозревают знакомого женщины, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемого задержали, им оказался сожитель погибшей. Выяснилось, что пьяный мужчина решил выяснить отношения с женщиной, взял нож и отправился к ней домой, где она жила с тремя детьми. На лестничной площадке перед квартирой подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которого ранил ножом в шею. Затем злоумышленник вошел в жилище к возлюбленной и зарезал ее.

«Подозреваемый задержан и помещен в психоневрологический диспансер», - уточнили в СК.

Еще одно жуткое убийство произошло на улице в Екатеринбурге.

На глазах у прохожих местный житель зарезал свою бывшую возлюбленную. Подозреваемого задержали, следователи потребовали его арестовать.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка», - указано в сообщении.

По версии следствия, 18 мая на Комсомольской улице знакомый несколько раз пырнул женщину в шею. От травм она скончалась на месте происшествия. Злоумышленник также ранил 12-летнего сына погибшей и незнакомого мужчину. Последний, как стало известно ранее, пытался остановить убийцу.

Уголовное дело Убийства Дети Женщины
18 мая 2024, 22:31
В Москве неизвестные увезли инвалида и бросили в овраг
Freepik
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Покушение на инвалида первой группы случилось в Бибирево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о ситуации. Он объяснил, что находится в овраге и не может самостоятельно выбраться из него. Туда он попал из-за неизвестных людей, которые в 12:00 схватили его, посадили в машину и увезли.

К местоположению потерпевшего прибыли правоохранители и медики. Мужчину извлекли из оврага.

Ранее покушение на 12-летнюю девочку случилось в доме в Волгограде. Злоумышленник схватил ребенка за шею и начал душить. Школьницу спас местный житель, появление которого отпугнуло нападавшего. Жертва успела сфотографировать неизвестного на телефон, это помогло задержать подозреваемого.

Мужчины Инвалиды Москва
18 мая 2024, 22:05
Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде
РИА «Новости»
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В Волгограде задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Школьница сфотографировала предполагаемого преступника, который напал на нее в подъезде ее дома и попытался задушить.

«Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

ЧП произошло в доме на улице Титова. Неизвестный схватил несовершеннолетнюю за шею и стал душить. Крики жертвы и появление местного жителя спугнули напавшего.

Ребенок успел сфотографировать злоумышленника на телефон.

Ранее стало известно, что на шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.

Уголовное дело Убийства Дети Мужчины

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