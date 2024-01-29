Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае

В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине - мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.

В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.

Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка , который убил пять человек.