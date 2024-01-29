29 января 2024, 16:26

Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае

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Правоохранительные органы в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине - мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.

В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.

Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка , который убил пять человек.

Убийства Дети Следственный комитет России Красноярский край
29 января 2024, 15:12
Мошенники заставили российскую учительницу пойти на преступление и теракт
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Учительницу начальных классов школы Чебоксар задержали при попытке поджога учебного заведения. Перед этим педагог записала видеообращение со словами поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба чувашского главка Следственного Комитета России.

По данным ведомства, ролик учительница распространила среди своих учеников. В распоряжении «360» оказались скандальные кадры. На видео сотрудница учебного заведения сообщила, что действовала по заданию «сотрудника ФСБ» и «представителя Совета Безопасности». Она пояснила, что ей дали позывной Голова два уха.

«Мой путь воина-самурая длится более четырех месяцев. За это время я прекратила кредиты во всех банках, прекратила выдачу всех микрозаймов, завалила свою квартиру, избавилась от всех украшений, украла два браслета в магазине», - рассказала учительница.

По данным следствия, после распространения записи женщина с использованием горючей жидкости совершила поджог школы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о теракте, по которому учительница пока проходит подозреваемой. В ходе допроса женщина заявила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые связывались с ней по телефону.

По их указанию она брала кредиты, а деньги переводила на неизвестные счета. В рамках расследования криминалисты установят личности причастных на финансирование терроризма.

Глава управления образования Чебоксар Алексей Лукшин в своем Telegram-канале заявил, что учительница попала под влияние мошенников. Он подчеркнул, что поджог не сказался на работе учебного заведения и работа школы идет в штатном режиме. Угрозы для учеников нет. Управление вместе с директорами школ проведет совещание по профилактике случаев мошенничества среди педагогов.

Школы Терроризм Преступления Учителя СК РФ Чувашия
29 января 2024, 13:39
Экс-следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего следователя столичного главка Следственного комитета России Левона Агаджаняна виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Агаджанян расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

По информации следствия , во время расследования Агаджанян подделал некоторые протоколы и подменил гильзы. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех оппонентов подозреваемых. Впоследствии дела против них закрыли.

Ранее по этому делу коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион».

Стрельба Следственный комитет России Москва
29 января 2024, 11:04
Московский суд заочно арестовал четверых иноагентов
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно арестовал иностранных агентов Анну Бирюкову*, Киру Ярмыш*, Дмитрия Низовцева* и Марию Певчих*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все, кроме Бирюковой*, проходят по статье о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил России.

Ярмыш*, Низовцеву* и Певчих* также вменили призывы к организации деятельности экстремистского сообщества, а Бирюковой* - оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции на территорию Российской Федерации», - заявили в суде.

В конце декабря 2023 года Марию Певчих* объявили в розыск , она занимает пост главы Фонда борьбы с коррупцией**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

**Фонд борьбы с коррупцией, ФБК - организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

Суд Россия Иноагенты
29 января 2024, 10:59
Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу местного телеведущего
РИА «Новости»
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Завершилось расследование уголовного дела против бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Речь идет о Романе Сотникове, выяснил «Коммерсант-Сибирь».

Чиновник предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года госслужащий нарушил законодательство о закупках и сообщил своему знакомому, директору ООО «Современное производство», о конкурсе на субсидию при проведении церемонии награждения одаренных детей. Как выяснили правоохранители, фигурант попросил предоставить ему подходящую компанию для участия.

Победила общественная организация «Открытые сердца», ей выделили 5,5 миллиона рублей на мероприятие. В деле указали, что экс-замминистра спорта Красноярского края предложил директору ООО «Современное производство» сократить расходы на церемонию, пригласив наименьшее количество одаренных детей и вручив им дешевые подарки.

На мероприятие потратили чуть больше двух миллионов рублей. По версии следствия, оставшиеся 3,5 миллиона похитили директор ООО «Современное производство», красноярский телеведущий Максим Гуревич, и его заместитель Екатерина Романюк. Против них завели уголовное дело о мошенничестве, суд уже рассматривает материалы.

Ранее перед судом предстал бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. Он получил 12 лет колонии и штраф за взятку и мошенничество.

Суд Преступления Красноярский край

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