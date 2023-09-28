Подозреваемого в убийстве 23-летней давности заключили под стражу на месяц в Москве

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Уроженца Владимирской области 45 лет задержали на этой неделе во Владимире, после предъявления обвинений он признал вину в убийстве, которое совершил в Москве.

По данным следствия, в октябре 1999 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой женщины. Не желая, чтобы она обратилась в полицию, злоумышленник задушил свою жертву.

В прокуратуре подчеркнули, что дело находится на контроле ведомства.

Ранее московский суд решил повторно рассмотреть дело о заказном убийстве жены депутата. Таким образом, решение об оправдании директора частной школы отменили.

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