Подозреваемого в убийстве 23-летней давности заключили под стражу на месяц в Москве
Суд избрал для обвиняемого в убийстве женщины, совершенном в 1999 году, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября. Об этом рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уроженца Владимирской области 45 лет задержали на этой неделе во Владимире, после предъявления обвинений он признал вину в убийстве, которое совершил в Москве.
По данным следствия, в октябре 1999 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой женщины. Не желая, чтобы она обратилась в полицию, злоумышленник задушил свою жертву.
В прокуратуре подчеркнули, что дело находится на контроле ведомства.
Ранее московский суд решил повторно рассмотреть дело о заказном убийстве жены депутата. Таким образом, решение об оправдании директора частной школы отменили.
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