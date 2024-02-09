Подозреваемого в убийстве 15-летней давности арестовали в Москве

По информации ведомства, 28 февраля 2009 года гражданин Таджикистана, находясь в квартире на Открытом шоссе в Москве, нанес ножевые ранения двум незнакомым мужчинам. Один из них скончался на месте, а второго смогли спасти, вовремя доставив в больницу.

Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Впоследствии, при пересмотре материалов, мужчину удалось задержать в Тюмени. Оттуда его доставили в Москву и арестовали.

«С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», - добавили в СК.

Ранее подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Москве.

В декабре 2002 года мужчина до смерти избил собутыльника в квартире на Ленинском проспекте.