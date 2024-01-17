Подозреваемого в разбойном нападении таксиста в Москве задержали

Водитель вез иностранца из аэропорта Шереметьево, озвучив предварительно стоимость поездки - 1,3 тысячи рублей. Однако потом он уточнил, что речь идет о стоимости за один километр.

Когда пассажир отказался платить, «таксист» повел себя агрессивно: потребовал перевести на его счет более 49 тысяч рублей и начал угрожать.

Испугавшийся за свою жизнь гость из Китая выполнил требования нарушителя общественного порядка и покинул автомобиль на МКАДе, а затем обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое. Личность лже-таксиста установили.

Ранее следователи взяли на проверку таксиста, который не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку.