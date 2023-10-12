Подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы задержали

Читайте нас в:

По данным СК, расчлененное тело женщины нашли в квартире на улице Фабрициуса 11 октября. Она находилась в ванной комнате. Там же обнаружили пакеты с частями ее тела и предполагаемым орудием убийства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

Ранее мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы. По подозрению в совершении преступления задержали одного из знакомых погибшего.

Кроме того, в арендованной квартире в Восточном округе столицы нашли мертвую женщину. Ее обнаружил собственник жилья и вызвал сотрудников полиции. На месте преступления обнаружили нож и следы крови.