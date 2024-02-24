Подозреваемого в расчленении тигра в Приморье отправили под домашний арест

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«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на один месяц семь суток», - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, 41-летний житель Пожарского района 27 января застрелил редкое животное, добил его ножом и разделал тушу. Для сокрытия преступления мужчина перевез части туши тигра в район села Ясеневый. В последствии останки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В России запретили охоту на амурского тигра. В 2018 году за убийство животного мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно.