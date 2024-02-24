24 февраля 2024, 14:47

Подозреваемого в расчленении тигра в Приморье отправили под домашний арест

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Суд в Приморье отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в убийстве краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на один месяц семь суток», - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, 41-летний житель Пожарского района 27 января застрелил редкое животное, добил его ножом и разделал тушу. Для сокрытия преступления мужчина перевез части туши тигра в район села Ясеневый. В последствии останки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В России запретили охоту на амурского тигра. В 2018 году за убийство животного мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Убийства Суд Приморье Животные Мужчины Аресты
24 февраля 2024, 01:37
Под Анапой нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью
Freepik
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Зоозащитники обнаружили вблизи хутора Курбацкий под Анапой тела чипированных собак, которых убили изощренными способами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Останки четвероногих нашла местная жительница, которая их постоянно подкармливала. Одна из собак была задушена, другую лишили глаз и прострелили лапу.

Погибшие псы раньше жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации. До того, как выпустить на волю, их чипировали.

Изуверам в соответствии с федеральным законом о жестоком обращении с животными за подобные действия грозит штраф и срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей.

Штрафы Законы Собаки Животные
24 февраля 2024, 00:01
Останки убитой 25 лет назад семьи нашли зарытыми на даче в Красноярске
Pxhere
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В Красноярске следователи раскрыли исчезновение семьи Викулиных. Оказалось, что это было тройное убийство, сообщил сайт kp.ru.

Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в 1998 году, никого ни о чем не предупреждая. Родственники пропавших обратились к правоохранителям - после осмотра квартиры стал понятен криминальный характер исчезновения. В жилье Викулиных нашли пятна крови, следы волочения и гильзы.

В 2023 году Следком провел ревизию старых дел, куда попали документы об исчезновении семьи. Специалисты провели новый опрос. Оказалось, что один из знакомых семьи должен был пропавшему мужчине деньги. Он взял обрез и пришел в гости к Викулиным, после чего расстрелял всю семью. Следователи нашли останки погибших 25 лет спустя зарытыми на даче в Красноярске.

Житель Тверской области ранее заживо закопал свою любовницу. Одновременно с этим его жена убила семилетнюю дочь женщины. Преступление произошло восемь лет назад - в ночь на 27 сентября 2016 года.

Убийства Преступления Семья Следственный комитет России
23 февраля 2024, 17:33
Обвиняемых в убийстве водителя у школы в Петербурге взяли под стражу
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Октябрьский райсуд Петербурга вынес решение о взятии под стражу исполнителя и заказчика убийства водителя возле школы в Выборгском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, заказчик Р. решил, что смерть некоего П. поможет ему решить спор об объекте недвижимости. Он предложил исполнителю А. убить П. за пять миллионов рублей и передал ему пистолет с глушителем. Находясь у школы 20 февраля, А. воплотил план, однако по ошибке выстрелил в водителя П. Пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемых взяли под стражу до 17 апреля. А. не возражал против вердикта суда, а Р. возражал и отказался от дачи показаний. Его адвокат просила для подзащитного домашний арест.

Ранее СМИ писали, что покушение готовилось на адвоката.

Водитель стал жертвой киллера после того, как привез в школу детей своего начальника. За жизнь случайного пострадавшего медики боролись несколько дней, но спасти его не смогли.

Санкт-Петербург Убийства Суд Школы Водители
23 февраля 2024, 12:22
Тело мужчины нашли в туалете детского сада на севере Петербурга
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге работники детского сада наткнулись в туалете на труп мужчины. ЧП произошло в четверг утром, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, в Выборгском районе Петербурга в одном из дошкольных учреждений, расположенном на улице Николая Рубцова, папа девочки отправился в уборную, чтобы умыться. Там 36-летний мужчина скоропостижно скончался.

Другие подробности уточняются. О причинах смерти станет известно после проведенной экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге в квартире жилого дома обнаружили без признаков жизни местную зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочку. Предположительно, они могли скончаться из-за утечки газа.

Санкт-Петербург Детские сады

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