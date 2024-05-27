27 мая 2024, 23:01

Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» оставили в СИЗО

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Меру пресечения одному из подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоде Якубджони Давлатхону оставили без изменения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда», - отметили в ведомстве.

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду арестовал Басманный районный суд Москвы. Его обвинили по статье «Террористический акт». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения боевиков погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше 550. Вооруженные террористы в упор расстреливали пришедших на концерт людей и устроили в здании пожар.

Суд СИЗО Москва Теракт в «Крокусе»
27 мая 2024, 23:20
Против издателя «Медузы» составили административный протокол
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Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол против издателя «Медузы»* Галины Тимченко. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Документ составили из-за участия Тимченко в нежелательной организации.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», - заявил собеседник агентства.

За участие в деятельности нежелательной организации российское законодательство предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и 20-50 тысяч для должностных лиц.

Генпрокуратура признала деятельность Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* нежелательной в январе 2023 года.

В апреле Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу»*.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.

Суд Журналистика Москва
27 мая 2024, 17:58
Заслуженную артистку России Рамилю Искандер отправили на 6,5 года в колонию
РИА «Новости»
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Пензенский суд приговорил актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову) к 6,5 года колонии за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

В сентябре артистку арестовали , ей грозило до 25 лет колонии. Однако она решила пойти на сделку со следствием. Во время допроса она рассказала об одном из своих подельников - 32-летнем безработном мужчине. Полиция его задержала 1 сентября в Пензенской области в городе Кузнецке.

Заслуженную артистку России арестовали в августе 2023 года.

По данным следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков для перепродажи. Во время обысков у нее нашли мефедрон и амфетамин. В распоряжении 360.ru появились кадры дома задержанной.

Наркотики Суд Актеры
27 мая 2024, 17:07
Советника губернатора Орловской области отправили под стражу
РИА «Новости»
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Советский районный суд Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения Лежнева под стражу сроком на один месяц. Мужчину заподозрили в мошенничестве на 79 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что советника главы Орловской области поместили в изолятор временного содержания. Известно, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью. Он доставлял гуманитарную помощь в зону специальной операции.

Лежнева назначили на должность советника губернатора сразу после того, как главой региона стал Андрей Клычков. СМИ связали это с дружественными отношениями губернатора и чиновника.

Суд Мошенничество Чиновники
27 мая 2024, 14:46
Отказ в освобождении из СИЗО вызвал улыбку у генерала Попова
РИА «Новости»
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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заулыбался после решения военного суда оставить его в СИЗО. Видео с реакцией показал Telegram-канал Shot.

На кадрах Попов, сидящий в зале суда за стеклом, чему-то довольно улыбается и сжимает в кулак поднятую руку.

Слушания прошли в закрытом режиме.

Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Он отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест.

Ивана Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката, приобретенных администрацией Запорожской области, на сумму более 130 миллиона рублей. В отношении генерал-майора возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Попова отстранили от службы. Его взяли под стражу решением суда от 17 мая.

Адвокат военного пытался добиться его выхода под домашний арест, но просьбу уже отклоняли 24 мая.

Суд Военные Мошенничество СИЗО Аресты Армия

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