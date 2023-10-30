Подозреваемого в покушении на изнасилования в Балашихе арестовали

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По данным следствия, 14 сентября 21-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину возле одного из домов в Балашихе. Жительнице удалось вырваться из рук злоумышленника, она обратилась в полицию.

Спустя три недели, 7 октября, молодой человек вновь попытался совершить преступление. Он хотел изнасиловать 17-летнюю прохожую. Подростку удалось убежать и выскочить на дорогу. Там девушка остановила проезжающую машину.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Его задержали и доставили к следователю на допрос. В России мужчина находился легально. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Предполагаемым преступником оказался 34-летний куратор кружка «анонимных наркоманов». Возбуждены уголовные дела «Половое сношение с лицом младше 16 лет» и «Развратные действия».