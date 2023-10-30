30 октября 2023, 19:28

Подозреваемого в покушении на изнасилования в Балашихе арестовали

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

В Балашихе арестовали уроженца Таджикистана, обвиняемого в совершении двух покушений на изнасилование, в том числе несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 14 сентября 21-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину возле одного из домов в Балашихе. Жительнице удалось вырваться из рук злоумышленника, она обратилась в полицию.

Спустя три недели, 7 октября, молодой человек вновь попытался совершить преступление. Он хотел изнасиловать 17-летнюю прохожую. Подростку удалось убежать и выскочить на дорогу. Там девушка остановила проезжающую машину.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Его задержали и доставили к следователю на допрос. В России мужчина находился легально. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Предполагаемым преступником оказался 34-летний куратор кружка «анонимных наркоманов». Возбуждены уголовные дела «Половое сношение с лицом младше 16 лет» и «Развратные действия».

Уголовное дело Следственный комитет России
30 октября 2023, 19:29
Срезавшие скальп жителю Электростали признали вину в суде
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подсудимые признали себя виновными по уголовному делу о причинении вреда здоровью 19-летнему жителю Электростали, сообщили в прокуратуре Московской области. Мужчин заподозрили в том, что они срезали молодому человеку скальп.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания провела допрос потерпевших. Фигуранты уголовного дела признали себя виновными, однако от дачи показаний отказались.

«Следующее судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.

В распоряжении «360» появилось видео из зала суда , где проходило заседание по делу в отношении двух приезжих из Коми. По предварительным данным, они срезали 19-летнем парню скальп из-за зеленого ирокеза.

Нападение произошло 9 июня 2023 года. Потерпевший рассказал, что подошел к мужчинам, чтобы попросить у них сигарету, но те набросились на него и решили отрезать волосы вместе с кожей головы. Злоумышленники попали под арест, а пострадавший оказался в больнице.

Суд Прокуратура РФ Электросталь
30 октября 2023, 16:08
Москвичку арестовали по подозрению в истязании младенца
Пресс-служба прокуратуры Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве заключил под стражу 31-летнюю женщину по подозрению в истязании восьмимесячного младенца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщине предъявили обвинение по пункту «б» части второй статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего лица»).

Расследование взяла на контроль Таганская межрайонная прокуратура.

Восьмимесячного младенца нашли в захламленной мусором квартире на Нижегородской улице. Врачи диагностировали у него открытый перелом плеча, который уже начал зарастать, неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер, синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Суд Дети Аресты Москва 2023
30 октября 2023, 13:14
СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Удалось установить личность одного из злоумышленников, подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, в октябре 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками совершил нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Знаменские Садки в Москве. Они приобрели огнестрельное оружие и затем ворвались внутрь, атаковав сотрудников магазина. Один из нападавших выстрелил в охранника, который скончался на месте. Затем злоумышленники похитили ювелирные изделия стоимостью более трех миллионов рублей и скрылись с места происшествия.

Во время допроса мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие проверит его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже борсетки в московском баре.

Кражи Следственный комитет России Москва 2023
30 октября 2023, 13:09
СК начал обыски в домах причастных к беспорядкам дагестанцев
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Следователи проводят обыски по местам жительства причастных к массовым беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», - передали в СК РФ.

Следователи-криминалисты осматривают места происшествия, фиксируют повреждения имущества, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено несколько уголовных дел. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Глава региона Сергей Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане разжигались из-за рубежа , враги России таким образом попытались дестабилизировать обстановку в республике.

Оборудование и аппаратура в аэропорту Махачкалы повреждений не получили. В течение двух-трех дней функционал воздушной гавани восстановят. При этом во время беспорядков пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских. Они находятся в тяжелом состоянии.

Дагестан Следственный комитет России

Новости по теме