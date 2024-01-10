10 января 2024, 18:11

Подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik арестовали в Петербурге

Pxhere
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова», - заявили в пресс-службе.

Подозреваемый пробудет за решеткой до 7 марта 2024 года.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов поджога двери ведущего радио Sputnik 9 января. Сам Татаренков ранее сообщил, что с его жильем ничего не случилось благодаря бронированной двери. При этом злоумышленники рассчитывали устроить большой пожар с жертвами.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил «украинский след» в произошедшем. По словам сенатора, спецслужбы Украины часто используют свою агентуру.

Санкт-Петербург Поджоги Суд
10 января 2024, 18:43
Москвича задержали по подозрению в грабеже у банкомата
РИА «Новости»
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Полиция Москвы задержала 21-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа. Злоумышленник выхватил деньги у женщины, стоявшей рядом с банкоматом в фойе торгового зала на улице Большая Полянка, и сбежал. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что женщина собиралась пополнить счет организации, в которой она работает, на сумму свыше 70 тысяч рублей, когда на нее напал подозреваемый, вырвал деньги и скрылся с места преступления.

Правоохранители сумели изъять у молодого человека часть украденных средств, которую он не успел потратить. Против него возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении на улице Шаболовка в Москве. Они отобрали у одного из прохожих телефон и рюкзак.

Кражи Москва
10 января 2024, 16:24
«Простой, тихий мальчик». Знакомый — о подростке, задержанном за подготовку нападения на школу в Татарстане
РИА «Новости»
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Подросток, подозреваемый в подготовке нападения на свою школу в городе Кукморе в Татарстане, обычно вел себя тихо и спокойно. Об этом сообщил «360» знакомый задержанного.

По его словам, в школе 15-летний подозреваемый никогда не хулиганил.

«Простой, тихий мальчик», - описал подростка знакомый.

Собеседник «360» сообщил, что школьника точно воспитывает мать, но есть ли у него отец, он не знает. Сказать точно, с кем дружит задержанный, знакомый тоже не смог.

«Но друзья у него были. Видел, как он вместе с кем-то сидит и разговаривает», - вспомнил собеседник «360».

По данным Telegram-канала Baza , следствие предположило, что подросток из Кукмора готовил нападение на свою школу с весны 2022 года. Подозреваемый изучал информацию о массовых убийствах в школах, искал в интернете, где взять оружие, а также учился делать взрывное устройство. Авторы статьи указали, что мальчик жил в полной семье и никогда не стоял на учете.

Дети Татарстан Школьники
10 января 2024, 14:26
«Хотел поджечь тело». Мать убитой под Челябинском школьницы изложила свою версию событий
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Подозреваемый в убийстве восьмиклассницы из Челябинской области перед этим мог поджечь гараж ее дома и, вероятно, собирался сжечь тело, чтобы уничтожить улики. Такой версией событий с «360» поделилась мать жертвы Валентина.

Она призналась, что семья не знает, как девушка оказалась с братом ночью. Они не сразу спохватились, что школьницы нет дома: отвлек пожар в гараже. Причем первым о нем сообщил сам предполагаемый поджигатель.

«Мы все легли спать. <…> Проснулись от того, что к нам прибежала соседка и сказала, что у нас горит гараж. А до этого прибегал сам Д. Тушить уже было поздно, что в нем было, все сгорело. Мы сразу не поняли, что [дочери] нет дома», - вспомнила Валентина.

Она отметила, что гараж располагался примерно в шести метрах от дома, и там были газовые баллоны. Семья испугалась, что они взорвутся. Девушку решили разбудить, чтобы увести из дома, но ее не оказалось.

«Мы считаем, что поджог совершил он намеренно, потому что возле гаража нашли его шапку. А бензин, который он у нас сливал, нашли возле мертвой дочери. Он, видать, хотел поджечь ее, чтобы все улики уничтожить, но кто-то ему помешал», - предположила собеседница «360».

«Ожидать не могли» По ее словам, на конфликты с родственником девушка не жаловалась. Они общались. Что между ними произошло, мать не знает. Однако рассказала, что ранее Д. сломал челюсть своему дяде, потребовалась операция, он больше месяца лежал в больнице.

На вопрос о том, можно ли было ожидать от парня такого страшного преступления, Валентина с горечью ответила: «Ожидать не могли, но он это все-таки совершил». Она подтвердила данные СМИ о том, что тело нашли в заброшенном здании - прежде там располагался клуб. Здание находится метрах в 700–800 от дома школьницы.

Валентина утверждает, что отец Д. отрицает его вину.

«Вчера я видела его отца, [тот говорит]: „Он ни в чем не виноват, это еще надо доказать“. Ну, а я говорю: „Конечно, с вас, как всегда, как с гуся вода, ничего вам не будет. А анализы уже показали, что Д. был не только пьян, он еще был под воздействием наркотиков!“ - добавила женщина.

Она отметила, что подозреваемого арестовали на два месяца.

Убийства Челябинская область
10 января 2024, 14:16
«Редко на улицу выходила». Тетя убитой в Татищеве девочки рассказала о ее отношениях с братом
РИА «Новости»
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У восьмиклассницы, тело которой нашли в заброшенном ДК в селе Татищево в Челябинской области, не было конфликтов с троюродным братом. Об этом в беседе с «360» рассказала тетя убитой девочки.

Школьница была спокойной По ее словам, она не заметила разногласий между 15-летней племянницей и ее 19-летним троюродным братом, которого подозревают в зверском убийстве. Женщина сообщила, что молодой человек не выглядел опасным.

«Скорее, он больше себе вредил, чем другим <…> Я не могу сказать, что он неадекватный или какой-то плохой, сложно было что-то про него [плохое] подумать», - рассказала она про подозреваемого.

Родственница также отметила, что убитая девочка отличалась спокойным характером.

«Она редко на улицу выходила. Не скандалистка, ничего такого не было», - указала женщина.

Она добавила, что новость об убийстве шокировала всю семью. Некоторые родственники даже отказались прийти на похороны девочки, потому что посчитали себя отчасти виноватыми в случившемся.

Проникающие ранения и следы от веревки Правоохранители нашли труп девочки в заброшенном здании ДК. На ее теле остались следы от веревки, специалисты также обнаружили на животе погибшей шесть ранений, сообщил «360» источник.

По подозрению в убийстве полиция задержала 19-летнего троюродного брата школьницы. По данным источника, семья девочки состояла на учете в ПДН из-за неисполнения родительских обязанностей. На учете в подразделении по делам совершеннолетних сама школьница не состояла.

Источник сообщил, что убитая девочка перед смертью поссорилась с родственником. По его информации, ночью злоумышленник поймал школьницу на территории заброшенного ДК и задушил веревкой. Правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что преступник использовал для расправы над 15-летней девочкой гвоздь, найденный им в заброшенном здании. По информации Telegram-канала Shot, подозреваемый находился в конфликте с жертвой.

Убийства Челябинская область Полиция

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