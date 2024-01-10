Подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik арестовали в Петербурге

Подозреваемый в убийстве восьмиклассницы из Челябинской области перед этим мог поджечь гараж ее дома и, вероятно, собирался сжечь тело, чтобы уничтожить улики. Такой версией событий с «360» поделилась мать жертвы Валентина.

Она призналась, что семья не знает, как девушка оказалась с братом ночью. Они не сразу спохватились, что школьницы нет дома: отвлек пожар в гараже. Причем первым о нем сообщил сам предполагаемый поджигатель.

«Мы все легли спать. <…> Проснулись от того, что к нам прибежала соседка и сказала, что у нас горит гараж. А до этого прибегал сам Д. Тушить уже было поздно, что в нем было, все сгорело. Мы сразу не поняли, что [дочери] нет дома», - вспомнила Валентина.

Она отметила, что гараж располагался примерно в шести метрах от дома, и там были газовые баллоны. Семья испугалась, что они взорвутся. Девушку решили разбудить, чтобы увести из дома, но ее не оказалось.

«Мы считаем, что поджог совершил он намеренно, потому что возле гаража нашли его шапку. А бензин, который он у нас сливал, нашли возле мертвой дочери. Он, видать, хотел поджечь ее, чтобы все улики уничтожить, но кто-то ему помешал», - предположила собеседница «360».

«Ожидать не могли» По ее словам, на конфликты с родственником девушка не жаловалась. Они общались. Что между ними произошло, мать не знает. Однако рассказала, что ранее Д. сломал челюсть своему дяде, потребовалась операция, он больше месяца лежал в больнице.

На вопрос о том, можно ли было ожидать от парня такого страшного преступления, Валентина с горечью ответила: «Ожидать не могли, но он это все-таки совершил». Она подтвердила данные СМИ о том, что тело нашли в заброшенном здании - прежде там располагался клуб. Здание находится метрах в 700–800 от дома школьницы.

Валентина утверждает, что отец Д. отрицает его вину.

«Вчера я видела его отца, [тот говорит]: „Он ни в чем не виноват, это еще надо доказать“. Ну, а я говорю: „Конечно, с вас, как всегда, как с гуся вода, ничего вам не будет. А анализы уже показали, что Д. был не только пьян, он еще был под воздействием наркотиков!“ - добавила женщина.

Она отметила, что подозреваемого арестовали на два месяца.