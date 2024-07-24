Подозреваемого в подрыве авто в Москве заочно арестовали

В суде добавили, что мужчину до этого объявили в международный розыск.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова», - рассказали журналистам.

Взрыв на Синявинской улице прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное под днищем Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали двое - водитель и женщина. Первый получил тяжелые травмы, но выжил, его спутницу госпитализировали. Предполагаемого преступника задержали в Турции. В МВД республики рассказали, что мужчина попал на территорию страны под видом обычного туриста , но практически сразу же на него поступил запрос от российских правоохранителей.