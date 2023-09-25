Подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов задержали в подмосковных Котельниках

Читайте нас в:

Московская полиция задержала подозреваемого в ограблении офиса микрокредитной организации в Котельниках. Об сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.

По данным ведомство, на Рязанском проспекте мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудниц компании деньги. Испугавшись за свою жизнь, они передали ему около 19 тысяч рублей из кассы. После этого женщины обратились в полицию.

Подозреваемого 46-летнего мужчину задержали в подмосковных Котельниках. При обыске его места жительства полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, а также похищенные деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске пьяный пассажир ограбил таксиста за отказ от поездки.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис