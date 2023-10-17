Подозреваемого в незаконном удержании мигрантов задержали в Москве
В Москве полиция задержала мужчину, который совместно с сообщниками занимался незаконным удержанием мигрантов на территории России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.
Согласно предварительным данным, 38-летний подозреваемый и его сообщники изготавливали фальшивые миграционные карты, которые затем продавали иностранцам по цене 1200 рублей.
Подозреваемого заключили под стражу. Против него возбудили дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве. Проверку провели после обращения 15-летней девочки, которая пожаловалась на мужчину, пристававшего к ней. Также правоохранители изучают информацию, опубликованную в соцсетях, о пьяном мигранте, который домогался до девушки на автобусной остановке в столице. Кроме того, они будут выяснять подробности нескольких инцидентов, произошедших в районе Строгино.