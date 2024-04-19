19 апреля 2024, 12:39

Подозреваемого в нападении с ножом на незнакомку в Москве арестовали

РИА «Новости»
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В Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 июня 2024 года», - передали в суде.

Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство». По версии следствия, в центре Москвы подозреваемый подошел к незнакомке и набросился на нее с «предметом, похожим на нож». Местный житель угрожал женщине убийством, а потом избил.

Ранее суд заключил под стражу мужчину по обвинению в разбое на остановке в столице. Подозреваемый распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайно встреченного знакомого, который ждал транспорт, забрал его рюкзак и сбежал.

Убийства Суд Женщины Мужчины Аресты Москва
19 апреля 2024, 10:39
Курганского экс-чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот
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В Кургане будут судить экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Предположительно, он принял некачественные квартиры для сирот, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные в картотеке суда.

По данным издания, Курганский городской суд принял материалы уголовного дела против Герштанского о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Журналисты уточнили, что бывшего чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье.

При этом в курганском горсуде ранее приступили к изучению уголовного дела Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах.

Герштанского обвинили в принятии на баланс Курганской области жилья для сирот, которое не соответствует санитарно-техническим требованиям. Экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Сахалинской области суд приговорил сотрудницу администрации к пяти годам заключения условно. Она превысила должностные полномочия при выделении детям-сиротам жилья по найму.

Суд Курган Недвижимость Сироты
19 апреля 2024, 09:24
Более 40 миллионов рублей нашли дома у подозреваемого в убийстве из-за парковки
Пресс-служба Следственного комитета
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При обыске в доме подозреваемого в убийстве в Москве из-за парковки нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия», - отметили в ведомстве.

Теперь следствию предстоит установить принадлежность денег и оценить законность их получения и оборота.

Убийство произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Молодой человек сделал замечание владельцу машины, припаркованной на тротуаре у подъезда. Тот напал на парня с заточкой. Раненый погиб на месте. Нападавший скрылся. Позже правоохранители нашли его брошенный автомобиль.

К поискам предполагаемого убийцы присоединились даже члены сообщества мотоциклистов.

Подозреваемый - уроженец Азербайджана Шахин А. Его объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело Убийства Доллары США Следственный комитет России Москва
19 апреля 2024, 04:43
Три литра пива, 250 граммов коньяка и 300 часов работ. Суд назначил авиадебоширке из Петербурга наказание
Pixabay
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Саратовский районный суд приговорил 26-летнюю петербурженку к обязательным работам за дебош на борту самолета, в результате которого лайнер вынужденно сел в Саратове. Женщина перед полетом выпила три литра пива и 250 граммов коньяка, чтобы уснуть в полете, однако все пошло не по плану. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба суда.

«Допрошенная в судебном заседании подсудимая <…> вину в совершении указанного преступления признала полностью, пояснила, что не помнит произошедшего в полном объеме», - сказано в сообщении.

Женщине вменили статью о хулиганстве и назначили ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Пассажирка вела себя на борту неадекватно , курила электронную сигарету и пыталась открыть дверь запасного выхода прямо в полете. Девушка нецензурно ругалась и дралась с проводниками. Пилоты были вынуждены совершить незапланированную посадку в Саратове.

Саратов Санкт-Петербург Суд Женщины Работа Пиво
19 апреля 2024, 01:31
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск
РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в федеральный розыск уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве 25-летнего жителя Москвы из-за парковочного места. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», - заявил источник канала.

Происшествие случилось 17 апреля. Рядом с домом на Краснодарской улице в Москве двое молодых людей начали ссориться из-за припаркованного автомобиля. Один из них сделал замечание владельцу машины, которую тот припарковал на тротуаре у подъезда. Второй участник потасовки напал на оппонента с заточкой. В итоге мужчина скончался из-за полученных травм.

Как рассказала «360» мать погибшего, ее сын отправился к невесте. Во время конфликта у подъезда были 15 очевидцев. На место происшествие вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти пострадавшего так и не удалось.

Убийства Мужчины Машины Азербайджан Москва

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