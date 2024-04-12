12 апреля 2024, 23:48

Подозреваемого в нападении на женщин с кислотой задержали в Подмосковье

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Сотрудники полиции задержали жителя поселка Монино, который предположительно облил едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, нападения произошли 10 апреля. Сначала злоумышленник догнал на улице женщину и выплеснул ей в лицо из емкости неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз попала в больницу.

В этот же день на соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю девочку. Ее госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время его доставят к следователям.

По данным СК, после нападения мужчины с химической жидкостью на женщину и несовершеннолетнюю девушку в Щелкове правоохранители завели уголовное дело.

Одна из пострадавших в комментарии «360» заявила, что у нее диагностировали химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По словам девушки, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

Женщины Щелково
12 апреля 2024, 19:56
Бывшего руководителя «Гостеха» арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы отправил под арест до 25 мая бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко в рамках дела о хищении 38 миллионов рублей в «Сколково». Об этом РИА «Новости»рассказали в пресс-службе суда.

«Суд принял ходатайство стороны следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Демченко до 25 мая», - заявили в суде.

Бывший руководитель «Гостеха» проходит по статье об особо крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, он имеет отношение к хищению 38 миллионов рублей, которые выделили на разработку платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.

«По фиктивно выполненным работам 38 миллионов присвоили должностные лица, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере», - добавили в пресс-службе.

Сервис «Гостех» является платформой, на которой можно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. Указ о ее создании в апреле 2023 года подписал президент Владимир Путин.

Тверской суд Москвы отправил под арест до 25 мая бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко в рамках дела о хищении 38 миллионов рублей в «Сколково». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

Хищения Суд Москва
12 апреля 2024, 19:36
Нападение с едкой жидкостью на жительниц Щелкова посчитали хулиганством
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Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения мужчины, облившего химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.


Мать пострадавшей девушки заявила, что дочь уберегла одежда, а также присутствие свидетелей, поэтому сильных ожогов от едкой жидкости нет. Она подчеркнула, что нападавшего узнали жители поселка и эту информацию она намерена передать в полицию.

В ведомстве заявили, что 10 апреля неизвестный мужчина подошел к 16-летней девушке и вылил на нее химическую жидкость. В результате пострадавшая получила ожоги ног. В этом же районе злоумышленник напал на еще одну женщину и облил ее неустановленным веществом, после чего пострадавшая попала в больницу с ожогами лица и тела.

Поиском нападавшего занялись сотрудники полиции. Криминалисты допросят потерпевших и свидетелей в ближайшее время. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль подмосковная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оба нападения произошли в вечернее время в поселке Монино.

Госпитализированная после нападения в комментарии «360» заявила, что врачи диагностировали у нее химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По ее словам, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

В распоряжении «360» оказалось видео с моментом нападения.

Уголовное дело Прокуратура РФ Врачи Щелково Полиция Следственный комитет России
12 апреля 2024, 14:33
Группа энергетиков в Дагестане похитила почти 3 миллиарда рублей из бюджета
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО „Россети Северный Кавказ“, его филиала „Дагэнерго“ и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», - указали в ведомстве.

Задержанных подозревают в краже 2,8 миллиарда рублей, которые выделил из бюджета на создание автоматизированной системы учета электроэнергии Дагестана.

Силовики провели обыски в столичном регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители арестовали девять человек. Всех из отправили в СИЗО.

В Санкт-Петербурге задержали чиновника по подозрению в получении взятки. Силовики достали из кармана мужчины пачки заранее помеченных купюр.

Хищения Уголовное дело Дагестан ФСБ Кражи
12 апреля 2024, 14:31
Следком назначит экспертизу по взрыву в машине на севере Москвы
Телеканал «360»
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На Коровинском шоссе мужчина пострадал от взрыва при включении зажигания в машине. Следователи возбудили уголовное дело. В ближайшее время они назначат взрывотехническую экспертизу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы. <…> Возбуждено уголовное дело», - заявили в ведомстве.

По какой именно статье начали производство, в Следкоме не уточнили. Криминалисты, представители оперативных служб и следователи осмотрят место происшествия, затем назначат медицинскую, взрывотехническую и другие экспертизы.

К работе на месте взрыва присоединился Тимирязевский межрайонный прокурор.

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования.

Днем в припаркованной возле дома на Коровинском шоссе машине произошел взрыв без возгорания. Водитель получил травму ноги. Кроме принадлежавшей ему Toyota, пострадали две стоявшие рядом иномарки. «360» показал фото с места взрыва.

Прокуратура РФ ДТП Взрывы Машины Следственный комитет России Москва

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