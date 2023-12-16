Подозреваемого в нападении на полицейского на «Садоводе» арестовали на 2 месяца

По версии следствия, 21-летний Сухроб Юсупов оскорбил сотрудника МВД и попытался сбить его на автомобиле, когда тот попросил предъявить документы. Нападение произошло вечером 15 декабря на территории торгового комплекса, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины до 16 февраля 2024 года, указали в московском СК. Подозреваемый вину не признал.

Ранее стало известно, что полицейские попытались остановить водителя легковушки у рынка «Садовод», но тот проигнорировал требование правоохранителей. Их тут же окружила толпа рабочих , представителям МВД пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемого в итоге задержали, против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.