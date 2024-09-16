Подозреваемого в массовом отравлении ветеранов в московской столовой арестовали

Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину арестовали.

Ранее в московские больницы начали поступать люди с жалобами на диарею, рвоту и боли в животе. Как выяснилось, все они до этого ели в одной и той же столовой социального центра. Всего к врачам обратился 31 человек, потерпевшими следователи признали 50. Среди пострадавших, как сообщал Telegram-канал Mash , 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой.

До этого в Москве в ресторане отравилась группа туристов из Китая. Четверо из них попали в больницу. Директора заведения отправили под домашний арест до 13 ноября.