Подозреваемого в краже дипломата с 1,8 миллиона рублей задержали в Москве

Читайте нас в:

По данным полиции, подозреваемый проник в нежилое помещение на улице 1-я Тверская-Ямская, повредив оконную раму, и похитил дипломат, в котором находились деньги, включая иностранную валюту. В общей сумме в нем было более 1,8 миллиона рублей.

После задержания сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять у подозреваемого миллион рублей, остальные деньги он успел потратить.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже и заключили под стражу.

Ранее псевдоремонтника окон заподозрили в краже у московской пенсионерки 224 тысяч рублей.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.