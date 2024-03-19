Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Подмосковье

В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его заподозрили в совершении четырех эпизодов преступлений. По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года совершал насильственный действия сексуального характера в отношении знакомой девочки в салоне автомобиля.

«Кроме того, подозреваемый 4 ноября 2022 года, будучи в квартире жилого дома на улице Заводской в городе Москве, совершил ее изнасилование», - сообщили в СК.

Через продолжительное время девушка обратились к правоохранителям и рассказала о случившемся. Мужчину задержали в Московской области благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов.

В Тюменской области вынесли приговор местному жителю за надругательство над двоюродной сестрой. Его осудили на 13 лет колонии строгого режима.

Суд в Приморье заключил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана. Его заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки, сообщил RT.