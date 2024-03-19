19 марта 2024, 13:23

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Подмосковье

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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его заподозрили в совершении четырех эпизодов преступлений. По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года совершал насильственный действия сексуального характера в отношении знакомой девочки в салоне автомобиля.

«Кроме того, подозреваемый 4 ноября 2022 года, будучи в квартире жилого дома на улице Заводской в городе Москве, совершил ее изнасилование», - сообщили в СК.

Через продолжительное время девушка обратились к правоохранителям и рассказала о случившемся. Мужчину задержали в Московской области благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов.

В Тюменской области вынесли приговор местному жителю за надругательство над двоюродной сестрой. Его осудили на 13 лет колонии строгого режима.

Суд в Приморье заключил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана. Его заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки, сообщил RT.

Уголовное дело Суд Изнасилования
19 марта 2024, 07:52
Сахалинскую чиновницу приговорили к условному сроку за ущерб на 131 млн рублей
РИА «Новости»
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Суд в Сахалинской области вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий при выделении детям-сиротам жилья по найму. Сотрудницу администрации Южно-Сахалинска приговорили к пяти годам заключения условно, сообщил Следком.

Уголовное дело возбудили по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Бывшая начальница управления жилищной политики подписала контракты контракты на приобретение в муниципальную собственность 48 квартир в домах по улице 3-ей Институтской.

Она знала, что жилье не соответствовало проектной документации, техническим регламентам и другим нормам. Квартиры выделили детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по договорам найма.

Суд постановил, что из-за действий чиновницы региональный бюджет понес ущерб на сумму 131 миллион рублей, конституционные права сирот нарушили. Им выделили другое жилье, а женщину приговорили к пяти годам условно и запрету два года занимать руководящие должности.

В Московской области завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на покупку жилья для детей-сирот. По версии правоохранителей, преступная группа присваивала деньги по госпрограмме «Жилище».

Уголовное дело Суд Коррупция Приговоры Недвижимость Сироты
19 марта 2024, 04:48
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок скажет последнее слово в суде в Казани
Pixabay
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Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок в разных городах России Радик Т. 19 марта выступит с последним словом в Верховном суде. Слушание пройдет в Казани, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пенсионерок. Верховный суд приступил к рассмотрению дела против Радика Т. в октябре 2022 года.

«Последнее слово подсудимого Радика Т. - 19 марта в 10:00 часов», - сообщил собеседник агентства.

Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому пожизненное заключение в колонии строгого режима.

Ранее суд в Кургане вынес приговор 43-летнему мужчине по делу об убийстве и изнасиловании девушки на веранде детского сада в 1999 году. Убитую нашли сотрудники учреждения.

Убийства Суд Пенсионеры Россия Мужчины
18 марта 2024, 19:09
Нижегородца заподозрили в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
РИА «Новости»
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Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в работе на зарубежные спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСБ.

Предположительно, мужчина состоял в тесном сотрудничестве с разведкой иностранной державы. Он действовал, руководствуясь идеологическими мотивами.

Конкретная страна, с которой сотрудничал задержанный, в заявлении не упоминалась. Однако в материалах УФСБ присутствует кадр с украинским флагом, найденным в его квартире.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и «публичных призывах к террористической деятельности, пропаганде и оправдании терроризма».

Ранее подозреваемого в сотрудничестве с Украиной задержали в Мариуполе.

По имеющимся данным, фигурант передавал спецслужбам информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.

Разведка Уголовное дело Терроризм ФСБ Мужчины
18 марта 2024, 14:24
Тайник готовившей теракт группировки вскрыли в Ингушетии
РИА «Новости»
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В Ингушетии предотвратили теракт. Преступная группировка планировала устроить взрыв в дни проведения выборов президента России. Силовики нашли ее тайник и уничтожили бомбу, сообщил «Известия».

Источник издания заявил, что террористы тщательно готовились к нападению. Места жительства участников группировки обыскали, нашли тайники с оружием и взрывчаткой. Террористы запаслись продуктами - большим количеством круп, лапши быстрого приготовления и шоколадных батончиков.

Взрывчатку уничтожили на месте накладным зарядом. Теракт предотвратили.

В начале марта в Карабулаке провели контртеррористическую операцию и ликвидировали шесть приверженцев «Исламского государства»*. Боевики напали на правоохранителей при попытке обыска.

*«Исламское государство» (ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм ФСБ

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