Подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году задержали в Москве

По информации ведомства, 22 июня 2011 года 23-летний гражданин Узбекистана находился в лесопарковой зоне рядом с Сумским проездом в Москве. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пенсионерке, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал пожилую женщину и скрылся с места преступления.

Оперативники установили личность подозреваемого. Его задержали в столичном аэропорту. Во время допроса мужчина не признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось о том, что москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад.