Подозреваемого в избиении полицейского задержали в Москве

По данным следствия, 11 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося на служебном задании на территории комплекса ВТБ «Арена».

Фигуранта доставили в подразделение Следственного комитета. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

А в Малаховке Московской области уроженцы Средней Азии после аварии на улице Комсомольской набросились на местного жителя и его брата, а затем вызвали подмогу, чтобы устроить потасовку, и повредили две машины.