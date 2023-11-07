07 ноября 2023, 11:25

Подозреваемого в исчезновении партии носков на 3,5 млн рублей задержали в Подмосковье

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Жителя Архангельской области, подозреваемого в исчезновении крупной партии шерстяных носков, задержали в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

В полицию обратился представитель фирмы, продающей одежду оптом. Он сообщил, что заказал транспортировку более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков через онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок. По словам заявителя, стоимость партии превышает 3,5 миллиона рублей.

Товар должны были доставить из Подмосковья в Набережные Челны, однако водитель фуры перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска подмосковного главка МВД России вместе с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и ОМВД России по городскому округу Чехов задержали подозреваемого в Дзержинском.

«Он сказал, что подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он отвез товар в Богородский городской округ, а не в Набережные Челны», - сообщили в «МВД Медиа».

Против 32-летнего жителя Архангельской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии правоохранителей, мужчина причастен к аналогичному преступлению на территории городского округа Чехов, где ущерб составил более одного миллиона рублей. Видновский городской суд отправил подозреваемого под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину , подозреваемых в краже из магазина в Щелкове. Незнакомые между собой люди, предположительно, пытались вынести товары из супермаркета в одно и то же время.

Одежда Грузовики МВД РФ Дзержинский
07 ноября 2023, 11:07
Двое мужчин украли оставленную без присмотра женскую сумку в центре Москвы
РИА «Новости»
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Два молодых человека украли женскую сумочку из ресторана на Протопоповском переулке в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, владелица аксессуара ненадолго отвлеклась, оставив свою вещь без присмотра. В итоге один из злоумышленников незаметно забрал брошенный аксессуар и спрятал его под пальто.

Далее молодые люди покинули место происшествия. Уже в автобусе они начали осматривать украденное. В результате подозреваемые нашли незапароленный телефон и денежные средства.

К тому времени пострадавшая уже обнаружила пропажу и успела вовремя заморозить банковские счета. Злоумышленники похитили телефон и деньги, а сумку оставили в общественном транспорте. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

«Фигурантам 19 и 20 лет предъявлено обвинение по пункту „а, в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину)», - отметили в пресс-службе.

Ранее двое мужчин избили и обокрали прохожего на Пресненской набережной.

Кражи Москва 2023
06 ноября 2023, 20:26
Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске
Unsplash
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Группа неизвестных вела стрельбу по белому внедорожнику Land Cruiser в городе Уссурийске в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, огонь по иномарке открыли на автомобильной стоянке перед магазином «Ветеран», который находится на Владивостокском шоссе.

Злоумышленники обстреляли белый внедорожник, ехавший по парковке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил ранение в живот.

«Очевидцы самостоятельно увезли его в больницу до приезда скорой», - указали в материале.

Другие подробности происшествия в публикации не привели. Полицейские устанавливают личности стрелявших и их мотивы.

Ранее драка в автобусе закончилась стрельбой в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров выстрелил в 45-летнего оппонента и скрылся. Позже петербуржец сам пришел в полицию, теперь ему грозит уголовное дело.

Стрельба Полиция
06 ноября 2023, 19:09
Иностранца заподозрили в домогательствах к 12-летней школьнице в тверском автобусе
РИА «Новости»
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Полиция Твери заподозрила иностранца в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего иностранного гражданина. Его подозревают в совершении преступления по статье о развратных действиях.

Предположительно, в автобусе, который следовал по Московскому району Твери, мужчина приставал к несовершеннолетней.

В региональной прокуратуре уточнили, что мать пострадавшей подала заявление в полицию.

«В ходе отработки информации <…> личность мужчины установлена, и он задержан. В настоящее время подозреваемый передан в СУСК», - отметили правоохранители.

Прокуратура Твери взяла на контроль расследование дела.

Ранее полиция объявила в розыск пенсионера, который приставал к 9-летней девочке на рейсе Сургут - Санкт-Петербург. Мужчина насильно делал массаж незнакомому ребенку во время всего полета.

Россия Полиция Следственный комитет России
06 ноября 2023, 17:15
«Пауэрлифтинг победил». Охранник — о задержании открывшего стрельбу боксера в Москве
РИА «Новости»
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Открывший стрельбу бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов перед стрельбой в московском ресторане уже подрался с одним из посетителей. Об этом RT рассказал обезвредивший спортсмена охранник Сергей Булдин.

По его словам, после этого боксера попросили покинуть ресторан, однако тот начал кричать и пообещал «положить всех».

Завязалась потасовка, в ходе которой пострадали Булдин, его коллега и менеджер ресторана. Все они получили ранения от травматического пистолета.

«Пауэрлифтинг победил бокс», - резюмировал Булдин результаты потасовки.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. По предварительной информации, Иванов не поладил с другим мужчиной и избил его, после чего начал стрелять по остальным людям в заведении.

В понедельник столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Иванова по статье «Хулиганство».

Стрельба МВД РФ Рестораны Москва 2023

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