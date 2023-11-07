Подозреваемого в исчезновении партии носков на 3,5 млн рублей задержали в Подмосковье

В полицию обратился представитель фирмы, продающей одежду оптом. Он сообщил, что заказал транспортировку более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков через онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок. По словам заявителя, стоимость партии превышает 3,5 миллиона рублей.

Товар должны были доставить из Подмосковья в Набережные Челны, однако водитель фуры перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска подмосковного главка МВД России вместе с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и ОМВД России по городскому округу Чехов задержали подозреваемого в Дзержинском.

«Он сказал, что подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он отвез товар в Богородский городской округ, а не в Набережные Челны», - сообщили в «МВД Медиа».

Против 32-летнего жителя Архангельской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии правоохранителей, мужчина причастен к аналогичному преступлению на территории городского округа Чехов, где ущерб составил более одного миллиона рублей. Видновский городской суд отправил подозреваемого под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину , подозреваемых в краже из магазина в Щелкове. Незнакомые между собой люди, предположительно, пытались вынести товары из супермаркета в одно и то же время.