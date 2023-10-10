Подозреваемого в хранении более 1,6 кг наркотиков задержали в Москве

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Подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства - марихуаны - массой более 1,6 килограмма, задержали сотрудники Госавтоинспекции Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские остановили автомобиль на Крылатской улице. Во время проверки документов владелец авто сильно нервничал.

При детальном осмотре машины в багажнике обнаружили прозрачный пакет, содержащий наркотическое вещество. Экспертиза показала, что в пакете находилась марихуана.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228. Задержанного заключили под стражу. В отношении его пассажиров - мужчин 1965 и 1983 годов рождения - завели административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, поскольку во время задержания они ругались матом и вели себя вызывающе.

Ранее полицейские накрыли наркопритон на севере Москвы. Во время обыска правоохранители нашли множество атрибутов, подтверждающих употребление наркотиков.