Подозреваемого в хищении миллиона рублей под предлогом инвестиций задержали в Москве
В Новой Москве задержали 35-летнего мужчину, который, предположительно, убедил знакомого инвестировать в якобы прибыльный бизнес-проект и похитил более миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.
По информации ведомства, предполагаемый мошенник похитил более миллиона рублей в цифровой валюте, которые потерпевший вложил за четыре месяца. Чтобы убедить жертву в реальности происходящего и настроить отдавать большие суммы, подозреваемый периодически возвращал мужчине деньги с процентами.
Афериста задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. С августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев.