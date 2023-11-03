Подозреваемого в хищении миллиона рублей под предлогом инвестиций задержали в Москве

По информации ведомства, предполагаемый мошенник похитил более миллиона рублей в цифровой валюте, которые потерпевший вложил за четыре месяца. Чтобы убедить жертву в реальности происходящего и настроить отдавать большие суммы, подозреваемый периодически возвращал мужчине деньги с процентами.

Афериста задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. С августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев.