Подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержали
Подозреваемого в гибели людей из-за ЧП на насосной станции в Волгограде задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.
По данным ведомства, 17 июля 20-летняя местная жительница прибыла на территорию Электроуглинского отдела МВД «Ногинское» и совершила поджог служебной машины по указанию неустановленных лиц. В результате действий девушки никто не пострадал.
Подозреваемую задержали, следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». Оперативники устанавливают организаторов ЧП, изъяли мобильный телефон и одежду подозреваемой.
В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения по ходатайству следствия.
Ранее в четверг стало известно, что собиравшуюся поджечь здание суда в Донецке россиянку поймала ФСБ.
Дело Лика и его пособницы Вероники Грабанчук рассматривал Хамовнический суд Москвы. В ходе заседания обоих фигурантов признали виновными. Лик получил 13 лет колонии строго режима. Его подруга - восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Лика задержали в июне прошлого года. Как сообщил источник 360.ru, американец создал целую сеть из девушек-закладчиц , которых сначала подсадил на наркотики, а после заставил работать на себя.
В руки правоохранителей Лик попал, когда они задержали одну из его сотрудниц.
На допросе американец рассказал, что приехал в Россию в 2010 году, а торговлей запрещенными веществами занялся три года назад.
На родине он служил в десантных войсках и принимал участие в боевых действиях в Ираке. В России Лик увлекся музыкой и стал вокалистом группы «Лови ночь».
На них видно, что мужчина лежит закованный в наручники на асфальте.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале , что в четверг правоохранители в столице Дагестана проводили операцию задержанию наркоторговцев. На улице Абубакарова они остановили машину, в которой находились предполагаемые наркосбытчики.
«Когда полицейские начали подходить к машине, на высокой скорости водитель тронулся с места и сбил двух из них , после чего скрылся в неизвестном направлении. Объявили план „Перехват“, после чего нарушителей задержали по горячим следам и отвезли в отдел полиции», - уточнила Волк.
По данным Telegram-канала Mash, сбивший полицейских мужчина занимался установкой пожарной сигнализации. У него есть жена и трое детей.
В воскресенье, 14 июля, подозреваемый поссорился возле местного караоке-бара с бывшим участником спецоперации и ударил его ножом. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.
Сотрудники полиции, опросив свидетелей и изучив записи с камер наблюдения, установили личность злоумышленника. По месту проживания его не застали, мужчина там не появился, в результате его объявили в розыск.
МВД возбудило уголовное дело, однако позже передало его в Следственный комитет.
В марте боец ММА, убивший бывшего участника спецоперации, получил полтора года колонии , однако с этим приговором не согласилась вдова погибшего.