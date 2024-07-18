Подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержали

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Правоохранители в Богородском городском округе задержали молодую девушку по подозрению в совершении террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, 17 июля 20-летняя местная жительница прибыла на территорию Электроуглинского отдела МВД «Ногинское» и совершила поджог служебной машины по указанию неустановленных лиц. В результате действий девушки никто не пострадал.

Подозреваемую задержали, следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». Оперативники устанавливают организаторов ЧП, изъяли мобильный телефон и одежду подозреваемой.

В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения по ходатайству следствия.

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