Подозреваемая в убийстве жительница Котласа в последнее время вела себя странно

Она сообщила, что семья женщины не выглядела неблагополучной.

«Хорошая семья с виду, тихая, спокойная», - отметила собеседница 360.ru.

Незадолго до убийства детей в семье у подозреваемой возникли какие-то проблемы, заявила она.

«В последнее время видно, что с ней что-то происходит, что между ними какие-то напряженные отношения, но с кем не бывает», - добавила знакомая вероятной убийцы.

По ее словам, новость о расправе над детьми стала для всех полной неожиданностью.

«Все родители просто в шоке, все мамы плачут. Мы не можем понять, как это произошло», - подчеркнула она.

Правоохранители обнаружили в квартире в Котласе трупы трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика. В убийстве детей заподозрили их мать - местную жительницу 1995 года рождения. Правоохранители задержали ее в Архангельской области. По версии следствия, женщина утопила собственных детей в ванной.