Подложивший бомбу под машину родственника на Кубани попал на видео
В Краснодаре в отношении мужчины, который подложил под иномарку родственников взрывчатку в корпусе огнетушителя, возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
Дело возбудили по статье 222.1 Уголовного кодекса России. Мужчине предъявили обвинение.
«На период предварительного расследования злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнули в ведомстве.
Житель Краснодара заложил самодельную бомбу в корпусе огнетушителя под машину своего родственника. По данным Telegram-канала Shot , так он хотел разрешить споры о наследстве. Судя по видео, мужчина сильно не прятался. Он подошел к машине, наклонился и положил взрывчатое устройство.
Выйдя из дома, супруга хозяина авто обнаружила странный предмет. Огнетушитель показался ей подозрительным. Поэтому женщина сразу вызвала правоохранителей.
Специалисты обнаружили в корпусе огнетушителя 300 граммов пиротехники, электрический воспламенитель и поражающие элементы.